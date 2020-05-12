Навчитися жити без дотацій: експерти назвали необхідні умови для створення банку в "Укрпошті"

Акціонерне товариство "Укрпошта" закінчило 2019 рік з прибутком в 600 млн гривень, при цьому отримало з бюджету дотації на 500 млн гривень, незважаючи на це керівництво "Укрпошти" хоче здійснювати банківську діяльність, та відповідний законопроект вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Як вважають експерти, така ініціатива несе за собою ряд ризиків.

Про це написало видання "Апостроф" у своєму матеріалі: "Марки замість грошей: чим загрожує створення банку на базі "Укрпошти".

До цього глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що частина його зарплатні в 1,9 млн гривень в місяць обумовлена фінансовими результатами компанії, які покращилися. Однак оператор отримував з бюджету суттєві дотації на доставку соцвиплат населенню, тобто такі заяви не мають під собою підстав.

"Держава дозволяє "Укрпошті виконувати непрофільні функції, що не пов'язані з поштовою діяльністю, компенсуючи їй витрати з держбюджету", - пояснив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.

"Ключова помилка – перенесення бізнес-підходів приватного сектора до системи держпідприємств, які надають соціально значущі послуги", - уточнив експерт інституту Growford Олексій Кущ.

За словами експерта, для держкомпанії соціальна відповідальність має бути головним пріоритетом, тобто оцінювати "Укрпошту" за рентабельності не слід, та зарплата її керівника не повинна змінюватися, виходячи з фінансових показників. Також експерт зазначає, що високі зарплати для керівництва держкомпаній не допомогли збільшити число претендентів на посади: "Принцип переплати абсолютно алогічний. З боку держави це викидання грошей на вітер".

В 2020 році ідеї про створення банку на базі "Укрпошти" реалізувалися в парламентському законопроекті №2788 "... про залучення операторів поштового зв'язку до надання фінансових послуг", який вигідний "Укрпошті" - якщо оператор отримає ліцензію, то нова фінустанова також буде державною. При цьому частка держави в банківському секторі перевищує 50%, та появу на ринку ще одного держбанку погіршить ситуацію на ринку.

"Ще один держбанк нам не потрібен... У випадку з "Укрпоштою", не хотілося б, щоб з'явився ще один мертвий вантаж, який треба рятувати, дотувати і т.п.", - сказав Єгор Киян. Він вважає, що якщо "Укрпошта" хоче отримати ліцензію на банківську діяльність, то "їй потрібно навчитися жити без дотацій".

У той же час Олексій Кущ вважає, що можна було б об'єднати "Укрпошту" з "Ощадбанком", оскільки їх структури дублюються, а відділення часто знаходяться в одній будівлі. У об'єднаної структури, на його думку, повинні бути функції банку, страхової компанії та пошти. Також слід було б ввести обмеження на його діяльність: "Прийом депозитів від населення, кредитування населення - іпотечне". Головний плюс ініціативи - такий банк можна було б продати, хоча б частинами. Як вважає експерт, таке рішення було прийняти вже давно.