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12 травня 2020, вівторок, 13:51 147
Судова влада 2020-05-12T14:30:01+03:00
Українські Новини
Правоохоронці ігнорують рішення судів щодо справи Байдена, – Шокін звернувся до Президента

Правоохоронці ігнорують рішення судів щодо справи Байдена, – Шокін звернувся до Президента

Ірина Дорофейчук
ГБР, Президент України, Володимир Зеленський, Віктор Шокін, Офіс Генпрокурора, Олександр Телешецький
Віктор Шокін. Фото: Українське Фото
Віктор Шокін. Фото: Українське Фото

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генерального прокурора не виконали низку рішень українських судів щодо заяви колишнього генпрокурора Віктора Шокіна про злочин.

Про це повідомив адвокат екс-генпрокурора Олександр Телешецький під час сьогоднішньої онлайн-конференції в "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що ексгенпрокурор підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції.

"ДБР та Офіс генерального прокурора не виконали низку рішень українських судів щодо заяви Віктора Шокіна про злочин. Нагадаю, стосуються ці рішення віцепрезидента США Джозефа Байдена. У зв’язку з цим, Шокін підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити захист його законних прав і інтересів як громадянина України у цьому кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом юридичної відповідальності за систематичне невиконання судових рішень у кримінальних провадженнях за його заявами", – зазначив Телешецький.

Адвокат нагадав, що ще 28 січня 2020 року Шокін звернувся до ДБР із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

"У своїй заяві він виклав обставини здійснення тиску на нього, як Генерального прокурора України, зі сторони тодішнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. Тиск чинився у зв’язку із розслідуванням Генеральною прокуратурою України низки тяжких злочинів, вчинених екс-міністром екології України Миколою Злочевським та керівниками компанії Burisma Holding Limited (Кіпр). До складу Ради Директорів компанії з 2014 по 2019 роки, зокрема, входив Хантер Байден, син Джозефа Байдена", – сказав Телешецький.

За його словами, за майже 3 місяці існування цього кримінального провадження Віктор Шокін багаторазово звертався до слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також особисто до керівників цих правоохоронних органів, з клопотаннями про його допит як потерпілого. Разом з тим, жодне із них не було задоволено, так само, як не була виконана низка рішень судів, останнє з яких датоване 21 квітня цього року.

"Така злочинна вибірковість у поведінці деяких посадових осіб ДБР відверто свідчить про їхню упередженість та бажання протиправно "вивести" Байдена із кримінального провадження, обґрунтовано порушеного відносно нього самого. Загалом, щодо кримінальної справи, за майже 3 місяці слідчим та прокурором не проведено жодної слідчої чи іншої процесуальної дії. І я переконаний, що це є результатом їхньої умисної, узгодженої, цілеспрямованої поведінки", – наголосив Телешецький.

Разом з тим він нагадав, що протягом останнього часу неодноразово фіксувалися факти скоєння замахів на життя Віктора Шокіна, у тому числі спроба отруєння ртуттю, яка мало не призвела до його загибелі у минулому році. Цей злочин є предметом розслідування правоохоронними органами Греції.

Адвокат вимагає надати охорону Віктору Шокіну.

"Ми, через публічний захід, звертаємося до правоохоронних органів та просимо адекватно відреагувати на ті випадки та обставини, які свідчать про об’єктивну наявність загрози його життю – з огляду на ті заяви, які він робив та робить, у тому числі у кримінальному провадженні за його заявою відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, а також у зв’язку з розслідуванням у 2015–2016 роках відносно компанії Burisma", – підсумував Телешецький.

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