ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка

Видання The Washington Post опублікувало дані розслідування висловлених звинувачень на адресу президента УАФ Андрія Павелка з боку швейцарського журналіста Арно Біди на сторінках L illustr'e.

Напередодні, швейцарський журналіст у своєму матеріалі для L illustre стверджував, що ФІФА нібито проводила слідство проти президента УАФ Андрія Павелка через "підозру у розтраті коштів і корупції".

Однак, ФІФА цю інформацію спростувала, про що повідомляє The Washington Post.

"У заяві ФІФА говориться, що Павелко покинув дисциплінарний комітет в середині лютого. У той час він проходив окреме розслідування етики ФІФА, не пов'язане з фінансовими питаннями", - пише The Washington Post.

За підсумками цього розслідування з Павелко була укладена угода, згідно з якою він заплатив штраф. Відповідна санкція до нього була застосована за підтримки хорватських футболістів під час ЧС-2018.

"Це розслідування етики було розпочато в серпні 2018 року через "публічну критику рішення ФІФА", прийнятого його тодішніми колегами з дисциплінарного комітету ФІФА кількома тижнями раніше на чемпіонаті світу.

Павелко заперечував проти рішення ФІФА, яке попередило захисника Хорватії Домагоя Віду за коментарі до відео, випущеному онлайн після перемоги над господарем чемпіонату світу з футболу в чвертьфіналі. Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське "Динамо", - уточнює The Washington Post

"(Павелко) погодився заплатити штраф в розмірі 10 000 швейцарських франків ($ 10 300) за свою поведінку, і це єдиний предмет підписаної з ним угоди про визнання вини", - повідомили в ФІФА, заяву якого цитує The Washington Post.

Нагадаємо, в час ЧС-2018 Павелко публічно підтримки хорватських футболістів Віда і Вукоєвича, коли ті були покарані ФІФА (один штрафом, а інший - попередженням) за вислів "Слава Україні".

Також нагадаємо, що Арно Біда, що став автором чергової порції дезінформації, раніше повідомляв, що президент УАФ нібито витратив близько 4 млн євро УЄФА на будівництво заводу з виробництва штучного футбольного покриття.

В УЄФА пізніше цю інформацію теж офіційно спростували, заявивши, що на український завод не було витрачено жодного євро з коштів цільового фінансування потреб українського футболу.