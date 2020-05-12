Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС

За підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, було призначено 23 заступників начальників головних управлінь Служби в регіонах. Сьогодні Солодченко представив колективу новопризначених керівників.

"Для мене це не тільки зміна облич, це зміна ідеології та принципів роботи Служби. Так, серед вас є люди, які пропрацювали у відомстві вже не перший рік та на різних посадах. Але за весь час роботи довели свою результативність", – зазначив Сергій Солодченко.

Він висловив сподівання, що всі керівники володіють необхідними моральними якостями, щоб обіймати відповідні посади.

"Кожен з вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового", – звернувся до колег очільник Служби.

Перелік всіх призначень можна побачити на офіційному сайті ДФС.

Нагадаємо, раніше Сергій Солодченко вирішив допомогти бізнесу та запровадив експериментальну гарячу лінію ПЛІД. Він повідомив, що це буде оперативний інструмент реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій.

Також, під час карантину, в.о. Голови ДФС було ініційовано вести досудові розслідування дистанційно та проводити опитування осіб у режимі відео- або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19.