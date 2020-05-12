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12 травня 2020, вівторок, 09:11 25
Кабмін 2020-05-12T10:45:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ зізналися, що зупинили громадський транспорт не через загрозу зараження, а "щоб не їздили"

У МОЗ зізналися, що зупинили громадський транспорт не через загрозу зараження, а "щоб не їздили"

Ірина Дорофейчук
Карантин, Ляшко, Кабмін, Пандемія, Вірус
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому уряд зупинив повноцінну роботу громадського транспорту. Це було зроблено не стільки щоб знизити ймовірність зараження пасажирів коронавірусом, скільки заради стримування поїздок без нагальної потреби", повідомляє портал strana.ua.

"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", - заявив Ляшко.

Він вважає, що поки не варто запускати транспорт, так як "на ті ж ринки для екскурсії поїдуть літні люди".

"Ми це відзначали і знаємо, як це відбувається. Велика міграція призводить до того, що руйнуються всі принципи карантину", - пояснив Ляшко.

Він додав, що зірвати карантин можуть як міжобласні пасажирські перевезення, так і внутрішньоміські поїздки.

"Що стосується внутрішньоміського сполучення... Зараз ми бачимо багато офісних установ, робота яких не заборонена. Вони працюють дистанційно, проводять онлайн-наради. Як тільки відривається громадський транспорт, в офісні приміщення будуть приїжджати більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн-наради. Це призведе до зростання контактів, зменшення соціальної дистанції, і зросте потенційна можливість інфікування", - попередив представник Моз.

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