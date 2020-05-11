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  • Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Ольга Буславець
11 травня 2020, понеділок, 13:56 3
Економіка 2020-05-11T13:58:51+03:00
Українські Новини
Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Ольга Буславець

Твердження про "дешеву" атомну генерацію є міфом, - Ольга Буславець

Ольга Фандорина
НАЕК
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець роз’яснила, чому інформація про те, що атомна енергетика є дуже дешевою не відповідає дійсності.

Про це вона сказала в ефірі програми "Реальна політика" з Євгенієм Кисельовим.

В.о. міністра нагадала, що діючий тариф на електроенергію для населення був встановлений ще в 2017 році і складає 57 копійок за кВт/год. При цьому за саму електричну енергію в цьому тарифі населення платить лише близько 15 копійок, а все решта – це плата за її передачу, розподіл і інші витрати. Підтримувати тариф для населення на такому низькому рівні компанію НАЕК "Енергоатом" зобов’язала держава.

Але цей тариф не враховує потреби НАЕК "Енергоатом" на забезпечення заходів безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, розвиток. Якщо включити до тарифу ці витрати компанії – середньозважена ціна має складати 90 копійок за кВт/год.

"Тобто я хочу сказати, що та теза про "дешеву" атомну генерацію є міфом", - підкреслила Буславець.

Вона додала, що населенню за таким тарифом "Енергоатом" продає 85% своєї електроенергії і лише 15% може продавати на ринку, щоб заробити додаткові гроші. Тобто, він має продати електроенергію на ринку на добу наперед, на так званій нашій біржі, значно дорожче, для того щоб компенсувати отримані збитки.

Але навіть ті кошти, які компанія отримує з продажів не біржі, не покривають збитки, яка вона несе через підтримання низького тарифу для населення. Така ситуація призвела до того, що "Енергоатом" уже має 5 млрд гривень боргів.

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