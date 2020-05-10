Масове святкування 9 травня показало, що день Перемоги залишається всенародним святом, - Бойко

Український народ святкує День Перемоги всупереч владі і тим, хто хоче знищити пам'ять про подвиг воїнів-визволителів. Про це заявив Співголова ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко, коментуючи святкування Дня Перемоги 9 Травня.

"9 травня яскраво продемонструвало, що для українського народу День Перемоги був і залишається великим всенародним святом. Незважаючи на карантин і дотримуючись обмежень, люди йшли покладати квіти до меморіалів воїнів-визволителів. У багатьох сім'ях вшановували ветеранів і згадували своїх рідних. Дивились святкові концерти і фільми про події Великої Вітчизняної. Незважаючи на провокації, заборони і навіть неприкриті атаки на учасників урочистих заходів", – сказав він.

Юрій Бойко відзначив активну участь молоді у святкуванні. "Дуже багато молодих людей взяли участь в організованих нашою партією акціях по всій країні. Молодь вітала ветеранів, брала участь в автопробігах, які організувала ОП-ЗЖ в багатьох містах країни. Молоді люди прийшли з квітами до могил своїх предків. Це означає, що, незважаючи на провокації цих безрідних і цинічну позицію влади, пам'ять про героїзм, подвиг, жертву і Перемогу українського народу буде жити в поколіннях", – підкреслив Співголова партії.

"На жаль, з політиків дуже мало хто знайшов у собі сили і сміливість бути разом з українським народом та взяти участь у святкових заходах. Одні займаються "переписуванням історії", намагаючись знищити спадкоємність поколінь і витягнути з історичної темряви своїх кумирів-зрадників. Інші просто бояться влади, яка вирішила в цьому році викреслити День Перемоги зі списку урочистостей", – сказав Юрій Бойко.

За його словами, влада зайняла дуже цинічну позицію заперечення Дня Перемоги. "Її пропагандисти з Інституту нацпам'яті заявили, що український народ боровся за чужі інтереси. Ніби перемога над нацизмом інтересам українського народу не відповідала. Прем'єр-міністр завив, що для нього свята немає, а уряд навіть не вивісив привітання українського народу з державним святом. Представники влади, навіть не ховаючись, заявляли, що введені обмеження на відвідування парків, де часто розташовані меморіали воїнам-визволителям, – це "психологічний хід". Влада та її лакизи просто не хотіли, щоб український народ пам'ятав про Перемогу", – зазначив парламентарій.

"Нам зрозумілий цей страх. Покоління фронтовиків зробили неймовірний, героїчний подвиг на полях битв і принесли мир на українську землю. Потім вони відбудували країну. Підняли з попелу українські міста і села, запустили промисловість. Нинішні ветерани і діти війни побудували прекрасні школи і лікарні, заводи і фабрики, які і сьогодні продовжують працювати. На передові позиції вийшла наука. Всього через 16 років після Перемоги людина полетіла у космос. А що робить сьогодні українська влада... Продає землю і підприємства, закриває заводи та лікарні, звільняє лікарів і вчителів, відбирає соціальні пільги у ветеранів та дітей війни. І шостий рік не знаходить політичної волі, щоб домовитись зі своїми громадянами і припинити конфлікт на Донбасі", – наголосив Співголова фракції опозиціонерів.

"Ми спадкоємці переможців, героїв, які врятували світ від фашизму. І те, що вчора мільйони людей святкували День Перемоги, означає, що український народ це знає і пам'ятає. Наша партія продовжить боротьбу за збереження істинної історії України та українського народу. За права ветеранів та всіх громадян України. За мир і розвиток нашої країни. Разом ми зможемо покласти край цьому нескінченному потоку лих і ще не раз сказати нашим батькам і дідам – ​​дякуємо за Перемогу! Дякуємо за життя!" – резюмував Юрій Бойко.