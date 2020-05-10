підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
10 травня 2020, неділя, 18:29 3
Верховна Рада і партії 2020-05-10T19:00:01+03:00
Українські Новини
Масове святкування 9 травня показало, що день Перемоги залишається всенародним святом, - Бойко

Масове святкування 9 травня показало, що день Перемоги залишається всенародним святом, - Бойко

Ольга Фандорина
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, День Перемоги, 9 травня
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Український народ святкує День Перемоги всупереч владі і тим, хто хоче знищити пам'ять про подвиг воїнів-визволителів. Про це заявив Співголова ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко, коментуючи святкування Дня Перемоги 9 Травня.

"9 травня яскраво продемонструвало, що для українського народу День Перемоги був і залишається великим всенародним святом. Незважаючи на карантин і дотримуючись обмежень, люди йшли покладати квіти до меморіалів воїнів-визволителів. У багатьох сім'ях вшановували ветеранів і згадували своїх рідних. Дивились святкові концерти і фільми про події Великої Вітчизняної. Незважаючи на провокації, заборони і навіть неприкриті атаки на учасників урочистих заходів", – сказав він.

Юрій Бойко відзначив активну участь молоді у святкуванні. "Дуже багато молодих людей взяли участь в організованих нашою партією акціях по всій країні. Молодь вітала ветеранів, брала участь в автопробігах, які організувала ОП-ЗЖ в багатьох містах країни. Молоді люди прийшли з квітами до могил своїх предків. Це означає, що, незважаючи на провокації цих безрідних і цинічну позицію влади, пам'ять про героїзм, подвиг, жертву і Перемогу українського народу буде жити в поколіннях", – підкреслив Співголова партії.

"На жаль, з політиків дуже мало хто знайшов у собі сили і сміливість бути разом з українським народом та взяти участь у святкових заходах. Одні займаються "переписуванням історії", намагаючись знищити спадкоємність поколінь і витягнути з історичної темряви своїх кумирів-зрадників. Інші просто бояться влади, яка вирішила в цьому році викреслити День Перемоги зі списку урочистостей", – сказав Юрій Бойко.

За його словами, влада зайняла дуже цинічну позицію заперечення Дня Перемоги. "Її пропагандисти з Інституту нацпам'яті заявили, що український народ боровся за чужі інтереси. Ніби перемога над нацизмом інтересам українського народу не відповідала. Прем'єр-міністр завив, що для нього свята немає, а уряд навіть не вивісив привітання українського народу з державним святом. Представники влади, навіть не ховаючись, заявляли, що введені обмеження на відвідування парків, де часто розташовані меморіали воїнам-визволителям, – це "психологічний хід". Влада та її лакизи просто не хотіли, щоб український народ пам'ятав про Перемогу", – зазначив парламентарій.

"Нам зрозумілий цей страх. Покоління фронтовиків зробили неймовірний, героїчний подвиг на полях битв і принесли мир на українську землю. Потім вони відбудували країну. Підняли з попелу українські міста і села, запустили промисловість. Нинішні ветерани і діти війни побудували прекрасні школи і лікарні, заводи і фабрики, які і сьогодні продовжують працювати. На передові позиції вийшла наука. Всього через 16 років після Перемоги людина полетіла у космос. А що робить сьогодні українська влада... Продає землю і підприємства, закриває заводи та лікарні, звільняє лікарів і вчителів, відбирає соціальні пільги у ветеранів та дітей війни. І шостий рік не знаходить політичної волі, щоб домовитись зі своїми громадянами і припинити конфлікт на Донбасі", – наголосив Співголова фракції опозиціонерів.

"Ми спадкоємці переможців, героїв, які врятували світ від фашизму. І те, що вчора мільйони людей святкували День Перемоги, означає, що український народ це знає і пам'ятає. Наша партія продовжить боротьбу за збереження істинної історії України та українського народу. За права ветеранів та всіх громадян України. За мир і розвиток нашої країни. Разом ми зможемо покласти край цьому нескінченному потоку лих і ще не раз сказати нашим батькам і дідам – ​​дякуємо за Перемогу! Дякуємо за життя!" – резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко День Перемоги 9 травня

Влада вирішила не святкувати День Перемоги, тому, ...
Бойко заявив, що ОПЗЖ буде урочисто святкувати Ден...
Генпрокурор спочатку запостила пісню "День перемог...
У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося укр...
Зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні продовжилося. За добу 522 хворих
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків зараження COVID-19: дані по районах
Новини
Масове святкування 9 травня показало, що день Перемоги залишається всенародним святом, - Бойко 18:29
Три авіакомпанії мають намір відновити рейси з України в кінці травня – початку червня 17:28
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Від єврейської громади Коломиї поліція вимагає список її членів з адресами і телефонами 16:38
Шуфрич запропонував Раді скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок" 16:06
більше новин
Цього персонажа знаємо особисто, - одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка 17:56
Крім підозри стосовно умисного вбивства у справі Стерненка ще наркоторгівля, кіднепінг і кришування ОЗУ, - ЗМІ 21:17
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Укравтодорівский інститут ДерждорНДІ підписав атестацію покинутому заводу для протекції в тендері компанії "Автострада", - ЗМІ 11:00
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 08:24
більше новин
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Сьогодні 60-й день карантину. До встановленого Кабміном терміну його закінчення залишилося 12 днів 08:16 Інфографіка
У Луганській області наростають протести підприємців 15:29
Берлін 9 травня Фото: @RegBerlin
У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую" 23:45
У Київській області за добу зафіксували 24 випадки коронавірусу. Дані по районах 14:23
більше новин
Сьогодні в Києві можуть працювати 19 ринків. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok