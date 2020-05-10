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  • "Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості
10 травня 2020, неділя, 17:17 19
Політика 2020-05-10T18:30:02+03:00
Українські Новини
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості

"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості

Марина Иванова
Укравтодор, Інвестиції, Дороги в Україні, Житомирська область, Велике будівництво, Автострада, Максим Шкіль

Група компаній "Автострада", що спеціалізується на будівництві та ремонті доріг" з початку 2020 року вже проінвестувала у Житомирську область близько 7 млн доларівй в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в рамках "Великого будівництва" президента готова вже найближчим часом збудувати на Житомирщині дороги європейської якості.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Велике будівництво: як "Автострада" розвиває в регіонах дорожню інфраструктуру".

Як зазначають в компанії, яка була створена спільно з німецькими фахівцями, їх матеріально-технічна база включає 13 комплексів та 8 власних асфальтобетонних заводів, що дозволяє забезпечувати безперебійну подачу високоякісних асфальтобетонних сумішей та самостійно виконувати усі етапи дорожньо-будівельних робіт потрібної якості.

Окрім того, нещодавно компанією було введено в експлуатацію ще один асфальтобетонний завод у Житомирській області, виробнича потужність якого складає 200 т/год. Зазначається, що завод споруджено на базі Бехівського гранітного кар'єра, який Шкіль запустив у 2006 році. Як розповідають в "Автостраді", робочий процес на заводі організовано таким чином, щоб звести до мінімуму негативний вплив на довкілля й відфільтрувати повітря від пилу та газу на 99,8%.

За словами власника компанії Максима Шкіля, "Велике будівництво", в якому його компанія бере участь, допоможе реалізувати три важливі завдання:підтримати людей роботою;поліпшити якість доріг в Україні та підштовхнути розвиток економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають вагомий мультиплікативний ефект, тому відповідальний бізнес готовий інвестувати в подібні проекти.

Бізнесмен також наголошує, що роботи на подібних об'єктах мають здійснюватися із суворим дотриманням всіх технологічних вимог й контролюватися на кожному етапі, тому гарантійний термін надійної експлуатації доріг від "Автостради" – 5 років. Водночас, на його думку, бізнес має відповідально ставитися до нових світових викликів й, в першу чергу, думати про безпеку персоналу та дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, щоби унеможливити поширення коронавірусу.

Відтак, додають в групі компаній, в разі перемоги "Автостради" в публічних закупівлях в Житомирській області вже найближчим часом будуть збудовані дороги європейської якості.

Нагадаємо, окрім участі в публічних закупівлях в Житомирській області, "Автострада" представлена ще в семи областях України, де вже виконує будівельні роботи в рамках проекту транснаціонального транспортного коридоруGoHIghWay та, власне" "Великого будівництва" уряду та президента.

"Велике будівництво" - спільний проект президента та уряду України, мета якого - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Проект втілюватиметься на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.

Група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють капітальний ремонт і будівництво доріг різних категорій і будь-якої складності. Компанія має сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує високий рівень сервісу і організованості внутрішніх бізнес-процесів. Також є асоційованим членом AECU і найбільшої міжнародної організації в сфері будівельного консультування FIDIC.

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