Цього персонажа знаємо особисто, - одеські фанати відмовилися підтримати Стерненка

Одеські ультрас звернулися до футбольних фанатів України з проханням утриматися від участі в акціях на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. Таку позицію одеські фанати пояснили політичним підтекстом подібних акцій, а також заплямованою репутацією самого Стерненка, якого знають особисто.

Про це повідомляється на офіційній сторінці футбольних фанатів Ultras Odessa (Ультрас Одеса) в Facebook.

"На тлі заяв про підтримку і мобілізації з боку київських фанатів, а також можливих провокацій, заявляємо, що категорично не підтримуємо і засуджуємо цю акцію. Цього персонажа, Стерненка, на чий захист закликають стати вся наша фанатська спільнота, в Одесі знають - він спробував стати правильним патріотом, але нічим, крім лицемірства і зв'язками з розповсюдженням наркотиків, він більше не запам'ятався", - йдеться в повідомленні.

Представники фанатського руху в Одесі також звинуватили організаторів акцій на підтримку Стерненка у спробі використовувати футбольних прихильників для реалізації окремих політичних або приватних інтересів.

"Люди, які закликають підтримати його, переслідують свої особисті інтереси або страждають недоумством, але жодна з причин не дає їм право перетворювати всю фанатську культуру у махновщину. Закликаємо весь фанатський актив країни утриматися від будь-яких рухів в його бік, що у цей непростий час для нашої країни тільки дискредитують нас в очах суспільства і України", - йдеться у зверненні.

Заява футбольних фанатів Ultras Odessa (Ультрас Одеса). Фото: Facebook/Ultras Odessa

Нагадаємо, 4 травня 2018 року на одеського активіста Сергія Стерненко напали двоє зловмисників. Під час зіткнення Стерненко, захищаючи себе, завдав смертельне поранення одному з нападників. Зараз у суді триває розгляд справи - Стерненко можуть інкримінувати можливе перевищення меж необхідної оборони або вбивство, що загрожує кримінальною відповідальністю. На захист одеського активіста виступили футбольні фанати Київщини і представники "Правого сектора". Вони звернулися до активістів з вимогою мобілізуватися.