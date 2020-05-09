У Луганській області наростають протести підприємців

Луганські підприємці кажуть, що не працюють з 18 березня і фінансове становище у всіх катастрофічне. Сподівалися почати працювати з 1 травня, коли офіційно дозволили відкривати продовольчі ринки, але чиновники обласної та місцевої влади виставляють всілякі перепони. З 13 ринків області, які повинні були бути відкриті, змогли відкритися тільки три. Санітарні вимоги для початку роботи досить жорсткі, і не всі змогли їх виконати в повному обсязі. Але луганських підприємців обурило, що в супермаркеті через дорогу від ринку такі ж вимоги СЕС не виконуються, але магазини працюють.

Підприємці Луганщини звинувачують губернатора Сергія Гайдая, як мінімум - у подвійних стандартах, а то, і в цілеспрямованому лобіювання інтересів великих торговельних мереж. Крім того, в Сєвєродонецьку підприємці побоюються, що ринки не відкриють навіть після послаблення карантину — з 11 травня.

"Дивує ставлення губернатора Гайдая до питання відкриття ринків і допомоги підприємцям. Напередодні він провів онлайн-конференцію з представниками малого бізнесу регіону, де пообіцяв всіляку допомогу і протекцію. Але вже сьогодні, замість допомоги, ми бачимо з боку керівництва Луганської області тільки бажання "непущать" і забороняти. Жодного конструктиву, жодної консультативної допомоги від губернатора немає", – говорить Наталія, підприємець з Сєвєродонецька.

Протести підприємців у Луганську

На дану ситуацію в регіоні навіть відреагувала Українська організація захисту прав споживачів послуг, яка має понад 40 тисяч активних членів. Від імені керівництва організації в підтримку підприємців Луганської області були направлені листи-запити Президенту України та Голові Луганської облдержадміністрації.

На думку авторів звернення, відкриття ринків на Луганщині штучно гальмується керівництвом Луганської області, так як в цьому зацікавлені великі торговельні мережі, на сьогоднішній день не мають конкурентів у ціні на продукти харчування.

"Така ситуація є неприпустимою, адже на місцевих ринках працювали фермери і дачники, які в даний момент залишилися без роботи і без засобів до існування", - наголошується в повідомленні