Резонансні випадки побиття журналістів поліцейськими розслідуються роками, – НСЖУ

Резонансні випадки побиття журналістів співробітниками правоохоронних органів, які сталися у Києві у 2017 та 2018 роках – досі на стадії досудового розслідування. Ідеться, зокрема, про побиття журналістів "Громадського телебачення" Дмитра Реплянчука та інформагентства УНІАН Сергія Лефтера в приміщенні Святошинського суду столиці, про застосування сили до кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка біля Верховної Ради та завдання побоїв фотокореспонденту видання "Лівий берег" Максиму Требухову. Відповідну інформацію на запит Національної спілки журналістів України надала Прокуратура м. Києва.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як інформує начальник відділу столичної прокуратури Віктор Логачов, "слідчими прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні… за фактом можливих неправомірних дій працівників органів Національної поліції, вчинених 24.10.2017 відносно представників засобів масової інформації Реплянчука Д.О. та Лефтера С.О. на території Святошинського районного суду міста Києва та, в подальшому, в приміщенні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві". За аналогічними фактами перешкоджання журналістської діяльності до цього провадження приєднано ще 3 провадження (прокуратура не вказалапрізвищ всіх журналістів).

Нагадаємо, справа отримала широкий резонанс: спецпризначенці затримали і побили 3 журналістів у Святошинському райсуді – Дмитра Реплянчука (Громадське ТБ), Сергія Лефтера (УНІАН) та Кирила Малишева (Страна.ua). "Били по камері, повалили і били ногами. Намагалися ударити по голові. Я кричав, що журналіст, а вони: ах, ти преса, на", - розповідав подробиці інциденту Дмитро Реплянчук.

Як повідомляють у прокуратурі, розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 374, ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

"На цей час досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві", - йдеться у листі.

Також столичне управління ДБР займається і випадком "перешкоджання здійсненню журналістом "Радіо Свобода" Нужненком С.М. законної професійної діяльності, вчиненого працівниками правоохоронного органу 03.03.2018 поряд із приміщенням Верховної Ради України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України".

Зазначимо, що Сергій Нужненко постраждав від дій поліції під час сутичок біля будівлі парламенту, коли правоохоронці знесли наметове містечко опозиції.

Він вів фото- та відеозйомку подій. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була направлена в сторону наметів активістів. В один момент працівник поліції наблизився до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя.

Також слідчі ДБР у м. Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні "за фактом заподіяння журналісту Требухову М.О. невстановленими особами у формі поліції побоїв, у зв’язку із зайняттям ним професійною діяльністю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України".

Досудові розслідування, зазначають у столичній прокуратурі, тривають.

У НСЖУ продовжують наполягати на належній відповідальності за застосування сили до журналістів, яка унеможливлюється такими тривалими досудовими розслідуваннями.

"Наші столичні колеги-репортери не повинні колекціонувати синяки від своєї роботи на акціях протесту, - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Досудові розслідування побиттів журналістів мають проводитися об’єктивно та оперативно. Тоді у нас будуть підстави довіряти і органам прокуратури, і ДБР".