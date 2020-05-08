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  • Шмигаль під час зустрічі з фракцією ОПЗЖ сказав, що 9 травня для нього не існує, – Рабінович
08 травня 2020, пʼятниця, 16:49 15
Кабмін 2020-05-08T17:04:10+03:00
Українські Новини
Шмигаль під час зустрічі з фракцією ОПЗЖ сказав, що 9 травня для нього не існує, – Рабінович

Шмигаль під час зустрічі з фракцією ОПЗЖ сказав, що 9 травня для нього не існує, – Рабінович

Петро Стуженко
Кабмін, Вадим Рабінович, День Перемоги, 9 травня, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович розповів про зустріч представників фракції з прем'єр-міністром України, в ході якої Денис Шмигаль заявив, що для нього "День Перемоги – це не свято". У свою чергу Рабинович заявив, що з цього моменту для "Опозиційної платформи - За життя" прем'єра не існує.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу "112 Україна".

"Ми запитали його, як, відповідно до законів нашої країни, збирається прем'єр-міністр святкувати 9 травня. Він сказав, що такого свята для нього немає. Про що нам з ним далі говорити? Він сказав, що такого свята не існує. Для нас більше не існує прем'єр-міністра Шмигаля. Для нас є людина, яка сьогодні займає цю посаду, при цьому порушує закон України, образив ветеранів перед 9 травня. Це не прем'єр-міністр, це нещастя наше чергове, черговий самокатщик, не розуміє де він, ані свою відповідальність перед країною, ані перед людьми. Це чергове позорище. Тому для нас його більше немає. Всі заходи з прем'єр-міністром ми будемо ігнорувати. Ні однієї ідеї, яку видасть цей недоуряд, ми більше не підтримаємо. Ми не хочемо ні бачити, ні знати прем'єр-міністра, який ображає ветеранів Великої Вітчизняної війни. Це моральні виродки", – сказав Рабінович.

Інші народні депутати з фракції ОПЗЖ підтримали позицію співголови фракції.

Раніше Шмигаль заявив, що, враховуючи карантин в Україні, українці не будуть проводити ніяких масових заходів 8 та 9 травня.

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