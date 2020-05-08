Коломойський воює з Ахметовим за ціну на електроенергію, — Фурса

Інвестбанкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що на енергоринку спостерігається протистояння між головним споживачем - підприємствами Ігоря Коломойського і виробником - підприємствами, афілійованими з Рінатом Ахметовим. Каменем спотикання стала ціна на електроенергію.

Про це він сказав Українським Новинам.



"Протистояння на енергоринку - це найяскравіший приклад конфлікту. В інших сферах і галузях ми такого не спостерігаємо", - зазначає Фурса.



Інвестбанкір зазначає, що в сформованих умовах головне, що повинна забезпечити влада - дотримання законів.



"Влада не повинна виступати арбітром і мирити олігархів. Вона повинна встановити правила та антимонопольне законодавство, вона не повинна виступати третейським суддею. Це не завдання влади. Її завдання - щоб все було за законом. Влада повинна створити всі умови, щоб ринок працював за правилами. І якщо якийсь олігарх від цього постраждає, то, вибачте, це його особисті проблеми", - підкреслив Фурса.



Він вважає, що рішення Мінекоенерго про коригування балансу електроенергії саме по собі є досить складним, зважаючи на складність цього ринку.



"Не можна сказати, що корекція балансу системи зроблена на користь олігархів. Це зроблено у тому числі і для безпеки самої системи. Не можна говорити, що рішення Міненерго (про баланс на ринку енергетики), непрофесійне", - зазначив Фурса.



Він не зміг спрогнозувати, якими будуть наслідки для держави і економіки від олігархічних "розборок".



"Складно говорити. Те, що у нас олігархи отримують багато можливостей – це погано. Можливостей, які не пов'язані з великим бізнесом, а саме з олігархічною структурою", - додає інвестбанкір.



Нагадаємо, в жовтні минулого року Верховна рада прийняла законопроєкт, що дозволив імпортувати електроенергію з РФ і Білорусі. Його лобістом виступив народний депутат Андрій Герус, якого пов'язують з Ігорем Коломойським. Завдяки поправці, внесеній Герусом, підприємства олігарха змогли отримати доступ до дешевої російської електроенергії.