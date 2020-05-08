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08 травня 2020, пʼятниця, 16:01 11
Економіка 2020-05-08T16:30:01+03:00
Українські Новини
Коломойський воює з Ахметовим за ціну на електроенергію, — Фурса

Коломойський воює з Ахметовим за ціну на електроенергію, — Фурса

Валерия Драгомирова
Електроенергія, Коломойський Ігор, Ахметов Рінат
Сергій Фурса. Фото: facebook.com/sergey.fursa
Сергій Фурса. Фото: facebook.com/sergey.fursa

Інвестбанкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що на енергоринку спостерігається протистояння між головним споживачем - підприємствами Ігоря Коломойського і виробником - підприємствами, афілійованими з Рінатом Ахметовим. Каменем спотикання стала ціна на електроенергію.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Протистояння на енергоринку - це найяскравіший приклад конфлікту. В інших сферах і галузях ми такого не спостерігаємо", - зазначає Фурса.

Інвестбанкір зазначає, що в сформованих умовах головне, що повинна забезпечити влада - дотримання законів.

"Влада не повинна виступати арбітром і мирити олігархів. Вона повинна встановити правила та антимонопольне законодавство, вона не повинна виступати третейським суддею. Це не завдання влади. Її завдання - щоб все було за законом. Влада повинна створити всі умови, щоб ринок працював за правилами. І якщо якийсь олігарх від цього постраждає, то, вибачте, це його особисті проблеми", - підкреслив Фурса.

Він вважає, що рішення Мінекоенерго про коригування балансу електроенергії саме по собі є досить складним, зважаючи на складність цього ринку.

"Не можна сказати, що корекція балансу системи зроблена на користь олігархів. Це зроблено у тому числі і для безпеки самої системи. Не можна говорити, що рішення Міненерго (про баланс на ринку енергетики), непрофесійне", - зазначив Фурса.

Він не зміг спрогнозувати, якими будуть наслідки для держави і економіки від олігархічних "розборок".

"Складно говорити. Те, що у нас олігархи отримують багато можливостей – це погано. Можливостей, які не пов'язані з великим бізнесом, а саме з олігархічною структурою", - додає інвестбанкір.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Верховна рада прийняла законопроєкт, що дозволив імпортувати електроенергію з РФ і Білорусі. Його лобістом виступив народний депутат Андрій Герус, якого пов'язують з Ігорем Коломойським. Завдяки поправці, внесеній Герусом, підприємства олігарха змогли отримати доступ до дешевої російської електроенергії.

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