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08 травня 2020, пʼятниця, 15:46 147
Медицина 2020-05-08T16:30:02+03:00
Українські Новини
МОЗ вперше почало будувати нормальну комунікацію з українцями з приводу медреформи, – Якубін

МОЗ вперше почало будувати нормальну комунікацію з українцями з приводу медреформи, – Якубін

Петро Стуженко
Максим Степанов, Медреформа, МОЗ України, Олексій Якубін
Олексій Якубін. Фото: Facebook
Олексій Якубін. Фото: Facebook

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України вперше почало вибудовувати нормальну комунікацію з українцями з питання медичної реформи.

Таку заяву на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зробив політичний експерт Олексій Якубін.

"Щодо медреформи потрібно відзначити 2 важливих позитивних момента. Перший: від реформи у тому вигляді, в якому нам її представляли раніше (привіт Супрун і Ко), вирішили відмовитися. Другий позитив: МОЗ вперше почало будувати нормальну комунікацію з українцями з цього питання. Новий курс Степанова зрозумілий і, судячи з реакцій серед лікарів, його цілком схвалюють в експертному середовищі", - заявив політолог.

Він також зазначив, що вся нинішня комунікація МОЗ із суспільством говорить про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче працювати відкрито.

"У період карантину МОЗ взагалі стало головним ньюсмейкером країни та змогло забезпечити нормальне інформування людей про перебіг епідемії. В результаті, вдалося уникнути паніки, яка гарантовано обернулася б катастрофою для країни, і великого сплеску захворювання", - вважає Якубін.

За його словами, в результаті постійного інформування суспільства з боку МОЗ про ситуацію з поширенням COVID-19 та методи запобігання захворюванню, вдалося уникнути повальної епідемії.

"Подіяли вмовляння МОЗ "залишатися вдома". У підсумку, ми очікуємо лібералізацію карантину вже 11 травня. А в цей час, нагадаю, у деяких сусідніх країнах епідемія день в день лише посилюється. Якщо ж Степанову та його команді вдасться продовжувати таку ж комунікацію щодо медичної реформи, то можливо ми пройдемо цей етап без великих інформаційних потрясінь, медіа-бомб і маніпуляцій", - підсумував Олексій Якубін.

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