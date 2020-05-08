Лідери рітейлу позбавляються від несумлінних партнерів, – ЗМІ

Незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу, соціально орієнтовані рітейлери України, такі як "АТБ", зуміли захистити свого клієнта, забезпечуючи споживачів якісними продуктами харчування за максимально доступними цінами.

Про це повідомило інтернет-видання "Факти".

Нагадаємо, в середині весни навіть в умовах стрімкого підвищення закупівельних цін виробниками, і традиційного для України сезонного подорожчання, окремі представники роздрібної торгівлі продовжили працювати з мінімальною фіксованою націнкою. Торгова компанія "АТБ" зуміла забезпечити близько 4 млн своїх клієнтів гарантовано якісними продуктами і товарами першої необхідності за найбільш доступними цінами (в середньому на 10-15% нижчі за середньоринкові).

Ще одним серйозним випробуванням на міцність для рітейлерів, в тому числі й галузевого лідера, стало бажання деяких власників нерухомості заробити побільше.

Як відомо, в кінці березня Верховна Рада України схвалила законопроект №3275, яким звільнила орендарів від плати на період карантинних заходів. Однак незабаром парламентарії внесли в документ правки, принципово змінивши його суть. Зокрема, в нинішній редакції не передбачено автоматичне звільнення від плати. Хоча це і можливо за домовленістю сторін.

"Приміщення, що знаходиться в Чернігові на вул. Івана Мазепи, 55-З, компанія "АТБ" орендувала ще в 2012 році. За час роботи продуктового магазину орендна плата зросла в 2,5 рази. Проте, незважаючи на кризу, власники готові були продовжити співпрацю при невеликому збільшенні орендної плати. Переговори результату не дали", - заявили в прес-службі "АТБ".

В результаті, компанія "АТБ-Маркет" прийняла вольове рішення та продовжила договір оренди на умовах, що були запропоновані орендодавцем. Одночасно з цим фахівці компанії почали пошук альтернативного об'єкта в зоні розташування орендованого магазину.

"6 квітня 2020 року, в безпосередній близькості від старого об'єкта, на вул. Івана Мазепи, 60, з'явився новий "АТБ". Все з тим же, вже добре знайомим клієнтам, широким асортиментом якісної продукції, високим рівнем комфорту й досить демократичними цінами. Договір з орендодавцем був негайно розірваний", - повідомила прес-служба компанії.

Примітно, що після розриву договору з "АТБ" орендодавець вже понад місяць не може знайти претендента на місце, що звільнилося приміщення.

"Хочеться вірити, що цей випадок стане наочним прикладом для інших українських орендодавців, які в гонитві за надприбутками можуть спробувати необгрунтовано підняти ціни", - прокоментували ситуацію в компанії.

В "АТБ-Маркет" офіційно заявили, що в таких випадках будуть розривати чинні договори. А щоб не позбавити громадян доступу до гарантовано якісним продуктам, незабаром відкривати власні нові супермаркети в безпосередній близькості від раніше орендованих об'єктів.

В Україні в 284 містах працюють 1 109 супермаркетів "АТБ". Асортимент кожного з цих магазинів перевищує 3,5 тис. найменувань товарів. А для того, щоб мільйони українців в будь-який час могли отримати свіжі та гарантовано якісні продукти, на свої робочі місця щодня виходять і докладають максимум зусиль близько 64 тис. співробітників корпорації "АТБ".