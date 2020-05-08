підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 травня 2020, пʼятниця, 13:54 11
Верховна Рада і партії 2020-05-08T14:30:02+03:00
Українські Новини
Бойко заявив, що ОПЗЖ буде урочисто святкувати День Перемоги навіть в умовах карантину

Бойко заявив, що ОПЗЖ буде урочисто святкувати День Перемоги навіть в умовах карантину

Петро Стуженко
Юрій Бойко, День Перемоги, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) заявив напередодні 9 Травня, що партія буде урочисто святкувати 75-ту річницю Дня Перемоги навіть в умовах карантину.

Пор це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Наш святий обов'язок – підтримати фронтовиків, дітей війни, людей похилого віку і забезпечити їм належний державний захист і гідний рівень життя", – сказав Бойко.

Він зазначив, що необхідний пакет законопроектів, підготовлений фракцією ОПЗЖ, вже зареєстрований в парламенті, та опозиціонери добиватимуться, щоб фінансування святкових виплат, соціальної та медичної допомоги ветеранам було забезпечено в повному обсязі.

"Ми вимагаємо переглянути прожитковий мінімум ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни, підвищити їм пенсії та соціальні виплати, забезпечити доступ до оздоровлення, медичної допомоги та соціальних послуг. Весь пакет відповідних законопроектів уже зареєстровано нами в парламенті", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Політик також зазначив, що урізання соціальних прав і гарантій, а також тотальне ігнорування рішень Конституційного Суду, яке практикував режим Порошенка, стало нормою і для нинішньої влади.

"На жаль, урізання соціальних прав і гарантій, а також тотальне ігнорування рішень Конституційного Суду, яке практикував режим Порошенка, стало нормою і для Зе-влади – як для їхнього уряду, який не виконує рішення КСУ, так і для їхніх депутатів, які відмовляються підтримувати відповідні законопроекти. У нинішній непростий час, коли кожен соціально вразливий громадянин нашої країни, незалежно від того, хто він – чорнобилець, пенсіонер, воїн-інтернаціоналіст, учасник бойових дій, ветеран праці, потребує додаткової державної підтримки, неприпустимо так знущатися над людьми. Ми будемо добиватися, щоб рішення КС було виконано, ми вже направили звернення до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності тих чиновників, які не виконують це рішення. Зрозуміло, що зараз це блокується, але ми доб'ємося правди і відстоїмо права ветеранів. Також ми будемо добиватися, щоб наші законопроекти були розглянуті в числі першочергових, і зробимо все, щоб кожна людина в нашій країні, яка потребує захисту і підтримки з боку держави, обов'язково її отримала", – підкреслив співголова фракції опозиціонерів.

Юрій Бойко також висловив обурення позицією влади у зв'язку з відмовою від святкування Дня Перемоги, так далеко не заходила жодна влада.

"Цього року влада зайняла просто неприпустиму і зухвалу позицію щодо 9 травня. Парламентська монобільшість відмовилася розглядати Постанову про відзначення 75-ї річниці Перемоги, підготовлену ОПЗЖ. Уряд, посилаючись на карантин, вирішив взагалі не проводити ніякі урочисті та пам'ятні заходи. Прем'єр-міністр взагалі заявив, що для нього Свята 9 травня не існує. Інститут нацпам'яті заявив, що у Великій Вітчизняній війні українці воювали за чужі інтереси. А значить, не було ні героїзму, ні самопожертви, ні подвигу, ні перемоги. Так далеко у неповазі до ветеранів, у наплювацькому ставленні до пам'яті полеглих героїв і жертв нацизму ще не заходила жодна влада.

Буквально кожна українська сім'я зберігає пам'ять про війну і героїзм своїх рідних: фронтовиків, партизанів, трудівників тилу. Для мільйонів українських громадян День Перемоги – дійсно Велике Свято. Безумовно, вони дадуть свою політичну оцінку ставленню влади до Дня Перемоги", – сказав він.

"Опозиційна платформа - За життя" відзначатиме День Перемоги разом з українським народом.

"Навіть в умовах заборон і обмежень ми зможемо урочисто відзначити це Велике Свято. Ми будемо добиватися, щоб влада не ховала голову в пісок і допомогла ветеранам. Повністю профінансувала їхнє забезпечення соціальною та медичною допомогою. Ми доб'ємося виділення державного фінансування, щоб привести до ладу військові кладовища, меморіали і пам'ятники загиблим воїнам. Зробимо все, щоб жоден ветеран 9 Травня не залишився без уваги", – резюмував Юрій Бойко.

Довідково

6 квітня на засіданні Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів члени комітету від монобільшості відхилили законопроекти ОПЗЖ №1118 та №3025-1, які стосувалися виконання рішень Конституційного Суду щодо відновлення незаконно відібраних попередньою владою пільг і компенсацій ветеранам війни, ветеранам праці, дітям війни та жертвам нацистських переслідувань. Абсолютно антисоціальним кроком стало прийняття в грудні 2014 року Закону №76, згідно з яким названі категорії громадян були позбавлені законних соціальних гарантій – права на безкоштовний проїзд у транспорті, безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, першочергове безкоштовне зубопротезування. Опозиціонери звернулися до КСУ, домоглися скасування цього ганебного рішення, але ані попередня, ані нинішня влада так й не відновила пільги для цієї категорії громадян.

Більше новин про: Юрій Бойко День Перемоги ОПЗЖ

В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці
Новини
Лідери рітейлу позбавляються від несумлінних партнерів, – ЗМІ 14:38
Гривня стрімко дорожчає. Курс НБУ на 12 травня 14:14
ЗМІ розповіли про діяльність "транспортного картелю" Криклія, Кісєля і "велюрівців" 14:09
Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла через призначення Саакашвілі 13:55
Бойко заявив, що ОПЗЖ буде урочисто святкувати День Перемоги навіть в умовах карантину 13:54
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
більше новин
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok