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08 травня 2020, пʼятниця, 12:41 394
Економіка 2020-05-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Голова "Енергоатому" висловився на підтримку нового енергобалансу, - ЗМІ

Голова "Енергоатому" висловився на підтримку нового енергобалансу, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Енергоатом. fdlx.com
Енергоатом. fdlx.com

Виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підтримує прийнятий Кабміном енергетичний баланс і вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків.

Про це він заявив під час селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, пише Obozrevatel.

"Ми під такий баланс зупинимо три енергоблоки, ми будемо мати ситуацію, коли всі інші енергоблоки будуть працювати на потужності, близькою до номінального рівня. Ми, безумовно готові цей баланс виконати, у нас немає ніяких сумнівів, що це повністю безпечне рішення для експлуатації енергоблоків. Що стосується в цілому ситуації, то ми підтримуємо і вживаємо заходів, який приймає і Кабмін, і антикризовий штаб, і міністерство для нас", - сказав він.

За словами Котіна, наразі першочерговим завданням є стабілізація роботи енергоринку, в тому числі, стабілізація фінансової ситуації.

"В першу чергу потрібна економічна стабілізація на енергоринку для того, щоб ми отримували повний обсяг оплати за нашу електроенергію, який ми пускаємо в енергосистему. Для нас є питання скорочення нашого балансу, але в той же час це вимога з боку оператора, який ми маємо виконувати і це призведе до стабілізації фінансової", - заявив він.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% – до 138 млрд кВт/год. Новий енергобаланс повинен вирішити проблеми в окремих галузях енергетики. В атомній енергетиці – це регулярна зміна навантажень на блоки АЕС з-за падіння попиту, проведення ремонтних робіт на АЕС, які тривалий час відкладали. А також оздоровлення фінансового стану НАЕК "Енергоатом". У вугільній енергетиці – вимушені зупинки роботи шахт і приблизно 40 тис. шахтарів, а також рекордну кількість вугілля на складах, яке сформувалося за збільшення імпорту вугілля і появи імпорту електроенергії, зменшення споживання. В гідроенергетиці – суттєве зменшення генерації (до 40%) через недостатньо високий рівень води в річках у зв'язку з нестачею опадів взимку і навесні.

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