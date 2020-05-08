В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова

"Україні з року в рік кошти ДФРР розподіляються несправедливо та непропорційно між областями", - про це заявляє міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Він зазначив, що за оцінками урядовців валовий внутрішній продукт на Чернігівщині вищий, ніж в деяких промислових регіонах. "На цьому неймовірному факті ґрунтується розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в Україні. Ситуація така, що додається ДФРР тим областям, у яких ВВП на душу населення нижчий, їм добавляється ДФРР. У нас на Чернігівщині, уявіть собі ситуацію, він вищий", - обурюється міський голова Чернігова.

Ці кошти державного бюджету направляються на розвиток громад. Загальний обсяг ДФРР в 2020 після змін до державного бюджету 4,9 млрд грн. Їх розподіляє Міністерство розвитку громад після проведення конкурсу проектів. 80% коштів розподіляються відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; а ще 20% - для регіонів, у яких показник ВВП в розрахунку на одну особу менше 75% середнього показника по Україні.

"Чернігівська область має коштів ДФРР на 2020 рік 92 млн 600 тис. грн, а Чернівецька - 146 млн грн. Там менша площа і менше людей. Я не працював у Міністерстві фінансів, але голову на відсіч віддаю, що якщо враховувати всі білі і не дуже білі гроші, то у Чернівцях більше коштів на душу населення, ніж у Чернігові. Вони ще додатково від нас отримують 54 млн грн".

За словами Атрошенка, Херсонська область отримає - 183 млн грн, Тернопільська – 174 млн грн, Сумська - 204 млн грн, Івано-Франківська – 222 млн грн, Волинська – 193 млн грн.

На думку міського голови Чернігова такі цифри - свідчення політичної корупції та мають бути проаналізовані правоохоронними органами: "Як відбувається цей розподіл? Чи може бути таке в державі? За рахунок чого? Області, які менші по території, де менше проживає мешканців і де, на мою думку, сукупна економіка значно більша, ніж у Чернігівській області, отримують коштів ДФРР у два рази більше".

Крім того, на думку Атрошенка така не пропорційність в розподілі цифр держбюджету по регіонах є свідченням неефективності роботи народних депутатів, обраних в парламент від Чернігівської області і від міста Чернігова. Мер міста публічно звернувся до уряду та Верховної Ради виправити цю ситуацію та зробити розподіл коштів більш справедливим.