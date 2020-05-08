підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова
08 травня 2020, пʼятниця, 12:24 15
Політика 2020-05-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова

В Україні з року в рік кошти держфонду регіонального розвитку розподіляються непропорційно, - мер Чернігова

Ярина Вацяк
Владислав Атрошенко. Фото: chernigiv-rada.gov.ua
Владислав Атрошенко. Фото: chernigiv-rada.gov.ua

"Україні з року в рік кошти ДФРР розподіляються несправедливо та непропорційно між областями", - про це заявляє міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Він зазначив, що за оцінками урядовців валовий внутрішній продукт на Чернігівщині  вищий, ніж в деяких промислових регіонах. "На цьому неймовірному факті ґрунтується розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в Україні. Ситуація така, що додається ДФРР тим областям, у яких ВВП на душу населення нижчий, їм добавляється ДФРР. У нас на Чернігівщині, уявіть собі ситуацію, він вищий", - обурюється міський голова Чернігова.

Ці кошти державного бюджету направляються на розвиток громад. Загальний обсяг ДФРР в 2020 після змін до державного бюджету 4,9 млрд грн. Їх розподіляє Міністерство розвитку громад після проведення конкурсу проектів. 80% коштів розподіляються відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; а ще 20% - для регіонів, у яких показник ВВП в розрахунку на одну особу менше 75% середнього показника по Україні.

"Чернігівська область має коштів ДФРР на 2020 рік 92 млн 600 тис. грн, а Чернівецька - 146 млн грн. Там менша площа і менше людей. Я не працював у Міністерстві фінансів, але голову на відсіч віддаю, що якщо враховувати всі білі і не дуже білі гроші, то у Чернівцях більше коштів на душу населення, ніж у Чернігові. Вони ще додатково від нас отримують 54 млн грн".

За словами Атрошенка, Херсонська область отримає - 183 млн грн, Тернопільська – 174 млн грн, Сумська - 204 млн грн, Івано-Франківська – 222 млн грн, Волинська – 193 млн грн.

На думку міського голови Чернігова такі цифри - свідчення політичної корупції та мають бути проаналізовані правоохоронними органами: "Як відбувається цей розподіл? Чи може бути таке в державі? За рахунок чого? Області, які менші по території, де менше проживає мешканців і де, на мою думку, сукупна економіка значно більша, ніж у Чернігівській області, отримують коштів ДФРР у два рази більше".

Крім того, на думку Атрошенка така не пропорційність в розподілі цифр держбюджету по регіонах є свідченням неефективності роботи народних депутатів, обраних в парламент від Чернігівської області і від міста Чернігова. Мер міста публічно звернувся до уряду та Верховної Ради виправити цю ситуацію та зробити розподіл коштів більш справедливим.

Більше новин про:

В Києві після падіння кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці
Новини
Намісник Лаври подав позов на "5 канал" до Печерського райсуду Києва 13:33
Вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко буде балотуватися вже шостий раз 13:23
Папір для принтера чи гроші? Водій Комарницького передав в ОП через Тищенка білі коробки, - ЗМІ 13:09
Нідерландський університет звинувачують в гендерній нерівності, так як він відкрив вакансії тільки для жінок 13:00
Коронавірус. Фото: pixabay.com
За добу на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість хворих на коронавірус по всій Україні 12:54
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
Підозрюваній у погрозах Зеленському Звіробій не продовжили особисте зобов'язання 08:58
більше новин
Кабмін встановив, що обмеження по зарплаті не стосуються військових та медиків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok