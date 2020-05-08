Дистанційна торгівля ліками та їх кур'єрська доставка зроблять якісну медицину більш доступною для жителів маленьких міст і сіл

Онлайн торгівля ліками та їх доставка транспортно-логістичними операторами і кур'єрськими службами допоможуть усунути нерівність між жителями українських міст і сіл в доступі до якісного медичного обслуговування і широкому виборі ліків за доступними цінами.

Про це розповіли експерти, опитані 112.ua, про розвиток системи онлайнової торгівлі ліками та їх доставки споживачам.

Як показав перший досвід онлайн аптек та спеціалізованих маркет-плейс, серед жителів сіл, селищ і невеликих міст існує величезний попит на дистанційні покупки в інтернеті з подальшою адресною доставкою. За даними компанії "Нова пошта", які вона надала редакції для підготовки матеріалу, за неповний місяць кількість її доставок досягла майже 30 тисяч. З них на села, селища і невеликі населені пункти припало 35% таких відправлень. За даними сервісно-кур'єрських служб Kabanchik.ua і Glovo, які працюють у великих містах України, кількість замовлень адресної доставки ліків на їх платформах обчислюється сотнями щодня, а кількість замовлень в категорії "Аптеки" зросла на 40%.

"Онлайн торгівля ліками та їх кур'єрська доставка буквально знесли бар'єри між мегаполісами і селами, зробила їх рівними у вільному доступі до якісних медикаментів. Споживачі в захваті: жителю села або невеликого райцентру на Житомирщині через інтернет доступні будь-які медикаменти будь-який з аптек усієї України за найкращою ціною . А через день-два кур'єр служби поштової доставки подзвонить в двері - замовлення у вас в руках", - наводить приклади автор публікації.

Експерти кажуть, що розвиток онлайн покупок ліків і їх адресної доставки кур'єрськими службами - це багаторічний досвід багатьох розвинених країн світу. Він забезпечує рівний доступ усіх громадян до якісних доступних медикаментів і медицини.

Медики підтверджують: Україні потрібно розвивати цей позитивний досвід, що з'явився у відповідь на епідемічний виклик. А уряду потрібно розглянути перспективи продовження такої практики і після карантину. Адже наша країна в сфері торгівлі медикаментами відстала від розвинених країн світу на два десятка років.

"У законодавстві США і Європейського Союзу ви не знайдете заборони на поштову або кур'єрську доставку ліків. В ЄС розвиток цього сегмента онлайн-торгівлі бере початок з 2000-го року. Україна вже відстала від європейських країн років на 20. Законодавством в сусідній Польщі прямо передбачена можливість дистанційної торгівлі лікарськими засобами та кур'єрської відправки. Пізніше Україна може переймати досвід Фінляндії, Швеції, Естонії та Німеччини - в цих країнах існує онлайн-торгівля рецептурними лікарськими засобами на основі системи електронного рецепта. Україна однозначно слід узаконити і врегулювати онлайн-торгівлю і кур'єрську доставку ліків і медпрепаратів в посткарантінний період", - розповів Олександр Чумак, експерт в області фармацевтики і охорони здоров'я.

Розвиток онлайн торгівлі ліками та їх доставки одержувачам може зробити позитивний вплив на зниження цін медикаментів: найбільші виробники ліків створюють систему прямих продажів споживачам через онлайнові майданчика без торгових націнок, властивих традиційним аптекам.

"З точки зору лікаря, практику інтернет-торгівлі медпрепаратами та дистанційній доставки уряду варто було б узаконити на постійній основі після завершення карантину. - коментує лікар Дмитро Левинський, консультант з питань управління в сфері охорони здоров'я. - Що стосується рецептурних препаратів, налагодити механізм онлайн-продажів досить легко: уряд працює над програмою "Електронний рецепт". Цей механізм може стати основою і для онлайн-торгівлі. А проблем з доставкою операторами я не бачу ".

Лікар і популярний блогер Євген Комаровський зазначає, що розвиток онлайнової торгівлі медикаментами несе позитивні соціальні ефекти: "Бізнес-стимули спільної роботи виробників, аптечних мереж та поштових операторів на майданчику онлайн-торгівлі цілком конкретні - реальний прибуток тих, хто продає, і хто виробляє. плюс зручність для тих, хто користується. все, що робить життя людей простішим і легшим, все, що дає їм можливість не стояти в чергах, особливо в медустановах, щоб не товпитися в транспорті, добираючись в аптеку, має вітатися, заохочуватися і використовуватися".