Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький

Справа Сергія Стерненка - це справа про застосування самооборони. Кожна людина має право на самозахист, і, тим більше, на захист своїх рідних. Саме тому "Національний Корпус" та ветерани полку "Азов" прийдуть підтримати Стерненка, якщо його справа дійде до суду. Про це на своєму YouTube-каналі заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

"Так як Стерненко звернувся до "Національного Корпусу" та до мене за підтримкою, я прийду до нього на суд. І, до речі, подивлюсь, скільки його полум’яних захисників з Фейсбуку також дійдуть до суду його підтримати", - сказав Білецький.

Разом з тим Білецький зауважив, що активна частина суспільства і футбольні фанати мали б підтримувати кожного, хто опинився за ґратами внаслідок самооборони, а не робити виключення для медійних персон. "Якщо ви порядні люди, то не робіть "ісусика" та "єдиного патріота Одеси" зі Стерненка, а хоч іноді згадуйте про справді героїчних полеглих одеситів та футбольних фанатів, які були в тому числі і серед азовців та членів "Правого сектору", - зазначив лідер Нацкорпусу.

Білецький назвав імена та позивні не таких популярних, як Стерненко в соцмережах, але справжніх патріотів - футбольного фаната Ігоря Білошицького на позивний "Бєлаз", а також одеситів "Акеллу", "Кутуза" та "Козака", які загинули на війні.

Білецький також нагадав, що під постійною опікою структур Азовського руху перебувають десятки ув’язнених ветеранів війни, які потрапили за ґрати в тому числі і за схожих зі справою Стерненка обставин - внаслідок самооборони.

"Візьміть справу "Іранця" (Віктор Панаско - ред.). Хлопець був з першого дня на Майдані та з першого дня на війні. Герой "Правого сектора", якого, на відміну від Стерненка, з ПС не виганяли. В 2015 році "Іранець" приїхав на ротацію в Чернігів - під час прогулянки з вагітною дружиною на них напали невідомі. "Іранець" захищався та вбив одного з нападників. Все свідчило про те, що це була самооборона, але ветеран видить у в’язниці уже три роки. І я не бачив жодного "футбольщика", який би прийшов до нього на суд", - сказав Білецький.

"Іранець" недостойний вашої підтримки, тому що в нього немає розкрученого YouTube-каналу і ви отримаєте менше лайків за його підтримку?", - звертається Білецький до захисників Стерненка.

Лідер Нацкорпусу закликав не робити героїв з тих, про кого навіть не варто говорити, та допомагати тим, хто гідний уваги та дійсно потребує допомоги.