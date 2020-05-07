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07 травня 2020, четвер, 19:27 143
Медицина 2020-05-07T20:30:02+03:00
Українські Новини
Чистий дохід "Дарниці" від реалізації продукції в 2019 році склав 3,312 млрд гривень

Чистий дохід "Дарниці" від реалізації продукції в 2019 році склав 3,312 млрд гривень

Павло Твердохліб
Дарниця, Дмитро Шимків, Darnitsa Group
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія "Дарниця" в 2019 році одержала чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 3,312 млрд гривень, що на 10,3% більше ніж у 2018 році.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий прибуток виріс на 30%. Податок на прибуток "Дарниці" за 2019 склав 120,6 млн гривень.

Голова ради диреторів Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначив, що близько 10% доходу "Дарниця" направила на проекти з цифрового перетворення компанії та на розробку нових лікарських засобів. У компанії нагадали, що за останні 5 років "Дарниця" випустила понад 40 нових препаратів, в розробку яких інвестувала 35,3 млн євро. Всього за останнє десятиріччя "Дарниця" направила на дослідження і розробки 200 млн євро.

У компанії також нагадали, що в 2019 році "Дарниця" почала процес масштабної трансформації: провела ребрендинг і визначила нову філософію бізнесу, цінності та стратегічні цілі, а саме - побудову міжнародного фармацевтичного бренду, забезпечення лідерства у виробництві комплексних генериків і діджиталізацію 100% бізнес-процесів.

"Розбудовуючи нашу продуктове портфоліо ми дотримуємося обраної стратегії - фокусуванні на лікуванні найпоширеніших в Україні захворювань. В кооперації з міжнародними компаніями, а також завдяки власним дослідженням, ми розробляємо нові медикаменти. На сьогоднішній день у нашому портфелі є більше 60 препаратів, які знаходяться на різних етапах розробки. Їх ми плануємо зареєструвати до 2023 року. На дослідження і розробку нових продуктів "Дарниця" щорічно направляє більше 40% від загального обсягу інвестицій" - підкреслив Шимків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Fitch Solutions віднесла український фармринок до категорії high-reward markets, тобто до ринків з високим потенціалом, завдяки розширенню доступу населення до медицини. Крім того, українська фармацевтика увійшла до топ-5 галузей інтенсивності інвестицій.

Фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії "Дарниця" – сім'я Загорій.

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