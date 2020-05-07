Сім'ї загиблих через коронавірус медиків, зможуть отримати 1,5 мільйона гривень компенсації, - Струневич

Прийнятий Верховною Радою України 7 травня закон “Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», має важливе значення для захисту життя та здоров’я українських медиків, що борються з коронавірусом, та їх сімей. Про це йдеться в повідомленні заступника голови парламентської фракції "Слуга народу" Вадима Струневича на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Сьогодні Верховна Рада України прийняла надважливий закон, який дозволить захистити життя та здоров'я кожного медика в нашій країні”, - вважає народний депутат.

Він уточнив, що документ, зокрема, прирівнює виплати медикам, які захворіли на коронавірус, до виплат учасникам бойових дій. При цьому у разі смерті медпрацівника через коронавірус, його сім’я отримає допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів, що на сьогодні становить 1,5 мільйона гривень.

За словами народного депутата, ще одна важлива норма закону: медики, які заразилися коронавірусом під час виконання професійних обов’язків і через це втратили працездатність, будуть застраховані на суму не менше 300 прожиткових мінімумів. На сьогодні це понад 608 тисяч гривень.

“Дійсно, зараз наші лікарі знаходяться на передовій війни з коронавірусом. Вони - наші воїни в білих халатах. Тому держава повинна захистити свою “армію”, - підсумував Вадим Струневич.