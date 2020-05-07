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07 травня 2020, четвер, 18:24 5 Відео
Події 2020-05-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
Невідомий напав на знімальну групу телеканалу на ринку "Бахчисарай" у Запоріжжі

Невідомий напав на знімальну групу телеканалу на ринку "Бахчисарай" у Запоріжжі

Павло Твердохліб
НСЖУ, Сергій Томіленко, Напад на журналіста, Телеканал НТН
Напад на знімальну групу телеканалу. Кадр з відео
Напад на знімальну групу телеканалу. Кадр з відео

У Запоріжжі на ринку "Бахчисарай" на знімальні групи центральних та регіональних телеканалів накинувся невідомий агресивний чоловік. Він лаявся, намагався зірвати респіратори з журналіста та оператора національного телеканалу "НТН", перешкоджав вести зйомку роботи ринку під час карантину. Через агресію один з присутніх операторів розпилив у обличчя нападника газ.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як сказав у коментарі НСЖУ оператор, іншого способу заспокоїти нападника не було.

"Я бачив, що чоловік повністю неадекватний, міг побити колег, розбити телекамеру чи пошкодити мікрофон", - зазначив медійник, який застосував для захисту газовий балончик.

Поліцію журналісти на місце інциденту не викликали та роз’їхалися після закінчення зйомки. Але відеозапис нападу передали до прес-служби обласної поліції.

У НСЖУ вкотре привертають увагу до безкарності та фізичної агресії до журналістів під час карантину: "Громадяни, які порушують встановлені владою карантинні обмеження, накидаються з кулаками на журналістів, які просто виконують свою роботу, - обурюється голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Нападники покладаються на безкарність, тому з відчаю журналісти йдуть на роботу не лише з технікою, а й із засобами самозахисту".

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