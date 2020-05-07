підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 18:03 138
Інтернет і IT 2020-05-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ"

DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ"

Павло Твердохліб
Геннадій Кернес, Мер Харкова, DCH Group, Олександр Ярославський, кіберспорт
Бізнес-парк
Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ". Фото: dch.ua

У складі IT-кластеру бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" буде створена, в тому числі, й інфраструктура для розвитку у Харкові кіберспорту. Мер міста Геннадій Кернес сьогодні, 7 травня, говорив на цю тему з чемпіоном світу з комп'ютерних ігор Данилом Тесленком.

Про це повідомив веб-сайт Харківської міської ради.

Під час зустрічі обговорювалися питання відкриття в місті професійної кіберспортивної академії, об'єднання кіберспортивних організацій різного профілю, проведення в Харкові чемпіонату світового рівня та міжнародного масштабу.

Харківський міський голова написав у своєму Telegram-каналі: "У нас в Харкові вже зараз є багато своїх чемпіонів, прекрасних хлопців з медалями та перемогами за плечима, і міська влада вже кілька років підтримує їх починання. Я поспілкувався із Олександром Ярославським, який у себе в бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" буде робити потужну інфраструктуру для IT-бізнесу та всіх високих технологій. Він готовий підтримати й кіберспорт. Так що розумному місту (smart city) – самий сучасний спорт!".

Кернес нагадав, що "в Азії проводять свої регіональні Олімпійські ігри серед кіберспортсменів. Все йде до того, що це суперсучасний цифровий спорт стане олімпійським у всьому світі". Як відомо, харківська міська влада популяризує кіберспорт з 2016 року, під патронатом мера Харкова організовуються безкоштовні трансляції великих світових чемпіонатів і проводяться турніри.

В прес-службі DCH підтвердили, що Олександр Ярославський підтримує ідею розвитку кіберспорту в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ". "До складу бізнес-парку входить багатопрофільний IT-кластер плюс освітній кластер, тому кіберспорт може цілком логічно стати частиною створюваної інноваційної екосистеми", - розповіли в DCH.

Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" - масштабний інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського. До 2033 року у створення інноваційної багатогалузевий ділової екосистеми планується вкласти понад 10 млрд доларів, що дозволить створити понад 10 тис. високотехнологічних робочих місць. Основною локацією стане упорядкована вільна територія Харківського тракторного заводу (ХТЗ) - понад 500 тис. кв. м виробничих приміщень. Сам ХТЗ буде якірним резидентом індустріального парку - промислового кластеру бізнес-парку. Серед інших напрямів роботи "Екополісу ХТЗ" - IT-кластер (у т.ч. бізнес-інкубатор та акселератор стартапів), медичний кластер (у т.ч. центр сучасної вірусології для боротьби з коронавірусом та іншими інфекціями), а також логістичний, торговий, агротехнологічний, дослідницький (R&D) та освітній кластери.

Більше новин про: Геннадій Кернес Мер Харкова DCH Group Олександр Ярославський кіберспорт

Ярославський розповів міжнародному телеканалу про ...
В бюджеті-2020 залишили гроші на аеропорт в Дніпрі...
За відмову зупинити метро в Харкові Зеленський при...
Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік ...
В Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19
МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена
Новини
Невідомий напав на знімальну групу телеканалу на ринку "Бахчисарай" у Запоріжжі 18:24 Відео
Володимир Зеленський та Євген Кошовий. Фото: bzns.media
Кошовий заявив, що Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово 18:15
DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ" 18:03
Контрольоване Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн грн, – нардеп 17:58
Під час карантину за газ платять лише 67% клієнтів "Волиньгаз Збуту" 17:56 Прес-реліз
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok