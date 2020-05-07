DCH Ярославського буде розвивати кіберспорт в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ"

У складі IT-кластеру бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" буде створена, в тому числі, й інфраструктура для розвитку у Харкові кіберспорту. Мер міста Геннадій Кернес сьогодні, 7 травня, говорив на цю тему з чемпіоном світу з комп'ютерних ігор Данилом Тесленком.

Про це повідомив веб-сайт Харківської міської ради.

Під час зустрічі обговорювалися питання відкриття в місті професійної кіберспортивної академії, об'єднання кіберспортивних організацій різного профілю, проведення в Харкові чемпіонату світового рівня та міжнародного масштабу.

Харківський міський голова написав у своєму Telegram-каналі: "У нас в Харкові вже зараз є багато своїх чемпіонів, прекрасних хлопців з медалями та перемогами за плечима, і міська влада вже кілька років підтримує їх починання. Я поспілкувався із Олександром Ярославським, який у себе в бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" буде робити потужну інфраструктуру для IT-бізнесу та всіх високих технологій. Він готовий підтримати й кіберспорт. Так що розумному місту (smart city) – самий сучасний спорт!".

Кернес нагадав, що "в Азії проводять свої регіональні Олімпійські ігри серед кіберспортсменів. Все йде до того, що це суперсучасний цифровий спорт стане олімпійським у всьому світі". Як відомо, харківська міська влада популяризує кіберспорт з 2016 року, під патронатом мера Харкова організовуються безкоштовні трансляції великих світових чемпіонатів і проводяться турніри.

В прес-службі DCH підтвердили, що Олександр Ярославський підтримує ідею розвитку кіберспорту в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ". "До складу бізнес-парку входить багатопрофільний IT-кластер плюс освітній кластер, тому кіберспорт може цілком логічно стати частиною створюваної інноваційної екосистеми", - розповіли в DCH.

Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" - масштабний інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського. До 2033 року у створення інноваційної багатогалузевий ділової екосистеми планується вкласти понад 10 млрд доларів, що дозволить створити понад 10 тис. високотехнологічних робочих місць. Основною локацією стане упорядкована вільна територія Харківського тракторного заводу (ХТЗ) - понад 500 тис. кв. м виробничих приміщень. Сам ХТЗ буде якірним резидентом індустріального парку - промислового кластеру бізнес-парку. Серед інших напрямів роботи "Екополісу ХТЗ" - IT-кластер (у т.ч. бізнес-інкубатор та акселератор стартапів), медичний кластер (у т.ч. центр сучасної вірусології для боротьби з коронавірусом та іншими інфекціями), а також логістичний, торговий, агротехнологічний, дослідницький (R&D) та освітній кластери.