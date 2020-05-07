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  • В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко
07 травня 2020, четвер, 16:24 156
Економіка 2020-05-07T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко

В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко

Павло Твердохліб
Електроенергія, Зелена енергетика, Василь Котко, Перша енергетична асоціація України, Атомна енергетика
Василь Котко. Фото: bigmir.net
Василь Котко. Фото: bigmir.net

Голова "Першої енергетичної асоціації України Василь Котко вважає, що технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики в енергосистемі, про що просять 97 народних депутатів.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Експерт зазначив, що запропонований Мінекоенерго енергобаланс є найкращим варіантом з можливих в нинішніх умовах, наголосивши, що було зменшено частку всіх виробників.

"Зараз гарного рішення, тим більше такого, яке влаштовувало б усіх, немає взагалі. Зараз може бути тільки пошук найкращого з того поганого, що у нас залишилося. Тому я думаю, що міністерство в цілому саме так і підходило, саме таке рішення знайшло, що стосується енергобалансу. Урізало всіх, кого можна урізати", - сказав Котко.

Він звернув увагу, що останнім часом рівень споживання електроенергії суттєво знизився, і за таких умов технічно неможливо збільшувати частку атомної енергетики в енергосистемі.

"Проблема, ви знаєте, наша полягає в тому, що упало споживання, а виробництво у нас і вугілля багато, станції, мабуть, і на чверть не завантажені, теплові станції. І "зелена" енергетика у нас, набудували більше, ніж може наша система прийняти. І хотілося б, щоб атомні станції працювали ще більше, бо найдешевша і екологічно чиста електроенергія… Але зробити так технічно неможливо. Просто технічно неможливо", - зазначив Котко.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа ПСО.

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