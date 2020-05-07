Заводи Arcelor Mittal в Європі платять за електроенергію в 2-3 рази менше, ніж підприємство компанії в Україні

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє, що заводи Arcelor Mittal в Європі платять за електроенергію в 2-3 рази менше, ніж доводиться платити комбінату в Україні.

Про це йдеться в повідомленні комбінату, передають Українські Новини.

"Металургійні заводи "Арселор Міттал" в Європі платять за електроенергію в 2-3 рази менше, ніж підприємство компанії в Україні. "Арселор Міттал Кривий Ріг" вважає, що ціна на електроенергію в країні завищена і не відображає світовий тренд зниження цін на сировину й енергоресурси", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що істотні витрати за цією статтею негативно позначаються на собівартості продукції підприємства.

"Висока ціна на електроенергію стає критичним фактором для української металургійної галузі, роботу якої зараз істотно ускладнено в зв'язку з падінням цін на металопрокат, а також зниженням кількості продажів в умовах пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Щомісяця "Арселор Міттал Кривий Ріг" споживає від 300 до 340 млн кВт-годину залежно від обсягів виробництва і графіків завантаження основних агрегатів.

"Арселор Міттал" закликає уряд України врегулювати ситуацію з неринковими підходами до ціноутворення електроенергії.

У повідомленні наголошується, що це вже завдало шкоди промисловості і ставить під загрозу плани з виходу з кризи, а також може спровокувати подальше скорочення промислового виробництва в "Арселор Міттал Кривий Ріг".

"Якщо порівняти ціни на електроенергію в Україні і в країнах Європейського Союзу, то підприємства "Арселор Міттал" в Європі закуповують електроенергію в 2-3 рази дешевше, ніж національні виробники в нашій країні (з урахуванням супутніх витрат на доставку). Український ринок електроенергії знаходиться поза світовим тренда, і з кінця квітня ми спостерігаємо навіть зростання на РДВ (ринок на добу вперед). Така ситуація робить вітчизняну металургію неконкурентноспроможньою на світовому ринку порівняо з іншими сталевиробниками", - сказав начальник управління закупівлі сировини та енергоресурсів адміністрації з постачання "Арселор Міттал Кривий Ріг" Олег Айко.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році порівняно з 2018 роком "Арселор Міттал Кривий Ріг" збільшив виробництво сталі на 11,8% до 5,3 млн тонн, при цьому виробництво чавуну збільшилось на 14,9% до 5,3 млн тонн, виробництво прокату збільшилося на 8,3% до 4,7 млн ​​тонн, виробництво коксу - на 3% до 2,8 млн тонн.

2019 рік підприємство закінчило зі збитками 2,3 млрд гривень (в 2018 комбінат отримав прибуток 9,51 млрд гривень), скоротивши чистий дохід на 8,2%, або на 5,6 млрд гривень, до 62,4 млрд гривень.

95,1283% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.