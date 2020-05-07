Глава Інституту нацпам'яті Дробович розкритикував "культ перемоги" та порівняв Росію з Третім рейхом

В Інституті національної пам'яті України створили відеоролик, що присвячений закінченню Другої світової війни. У ньому глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович розкритикував "культ перемоги".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Ууроком війни повинен бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його", - сказав Дробович.

Він також порівняв Росію з нацистською Німеччиною, проти якої йшла війна 75 років тому.

"Зараз Україна так само воює з агресором. Сьогодні - це путінська Росія, яка посягає на нашу територію, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру в Європі. Ця боротьба щодня триває вже 6 років та ми не маємо права програти, тому що так само, як й 75 років тому, ми захищаємо рідну землю", - стверджує глава Інституту нацпам'яті.

Також він заявив, що під час тієї війни українці "воювали за чужі інтереси".

"Трагедія українського народу в часи Другої світової полягала в тому, що він був поділений між кількома державами. Українці були змушені воювати за чужі інтереси, іноді - один проти одного", - заявив Дробович.

На його думку, "нацисти та комуністи однаково не рахувалися з ціною людського життя. Єдино дієвим українським суб'єктом у роки війни був визвольний рух - люди та організації, які боролися за незалежність України від обох тоталітарних систем".

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Зазначимо, в результаті Другої світової війни на територія сьогоднішньої України в її сучасних кордонах вперше була зібрана воєдино в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), яка була союзною республікою Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

Як повідомляла ЗМІ, Україна відзначить День Перемоги на балконах, а квіти пропонують покладати по 10 осіб.

Нагадаємо, в онлайн-марші телеканалу "Інтер" до Дня Перемоги бере участь вже понад 300 тис. українців.