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07 травня 2020, четвер, 13:48 179
Суспільство 2020-05-07T16:15:03+03:00
Українські Новини
Підвищення вартості навчання у вузах, яке підтримує заступник міністра Стадний, не поліпшить якість освіти, –

Підвищення вартості навчання у вузах, яке підтримує заступник міністра Стадний, не поліпшить якість освіти, – ЗМІ

Павло Твердохліб
МОН, ВНЗ, Андрій Золотарьов, Єгор Стадний, Контрактне навчання
Андрій Золотарьов. Фото:
Андрій Золотарьов. Фото: "Голос Столиці"

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що різке підвищення вартості контрактного навчання в державних вузах з 1 вересня 2020 року, яке пролобіювали "провайдери зовнішнього впливу" в Міністерстві освіти і науки, робить його недоступним для молоді з малозабезпечених сімей. Що йде в контексті адаптації України до моделі держави з аграрно-сервісній економікою.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Згідно з постановою №191 від 3 березня 2020 року про введення індикативних цін на контрактне навчання, прийнятому колишнім урядом Олексія Гончарука, вартість контракту в 2020 році має становити не менше 60% від середньої вартості підготовки одного студента - бюджетника (44 тис. гривень), в 2021 році - не менше 70%, в 2022 - не менше 80%.

Це означає, що з 2020 року за навчання за спеціальностями економіста, юриста, програміста, політолога, соціолога, філолога, лікарів усіх спеціальностей, фармацевта, ветеринара, фахівця з транспорту та туризму, а також журналіста доведеться заплатити не менше 26 тис. гривень на рік.

За даними Соцпортала, в 2019 році в київських вузах на подібних спеціальностях можна було вчитися за 18-26 тис. гривень на рік. Вартість контрактів у визнаних університетах Одеси, Ужгорода, Львова, Харкова та інших міст була в кілька разів нижче, ніж в столиці. І тому з 1 вересня подорожчає в 2-2,5 рази.

"Підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах ніяк не позначиться на якості освіти, - упевнений Андрій Золотарьов. - МОН має задавати високі стандарти для всіх без винятку навчальних закладів, а не виставляти майновий ценз для отримання освіти громадянами України".

За його словами, недорогі державні вузи в обласних центрах - це економ-варіант освіти для дітей з небагатих сімей. Тепер диплом стане прерогативою лише заможних людей.

Золотарьов так само висловив здивування відсутністю реакції з боку президентської команди на різке підвищення плати за навчання в державних вузах через неконкурентний механізм індикативних цін.

"Дивно для нинішньої влади, яка входила з гаслами лібералізму, не відреагувати на цей факт та не висловити свою оцінку. Тим більше, що індикативні ціни в Україні традиційно встановлюють на горілку, і застосування їх до контрактної форми навчання у вищих навчальних закладах можна розцінювати так, що вищу освіту зрівняли з шкідливими звичками", - зазначив політолог.

Нагадаємо, що на сьогодні міністр освіти і науки України не призначений. Попередній міністр Анна Новосад звільнена із займаної посади 4 березня. Тимчасово виконуючою обов'язки з 25 березня призначено Любомира Мандзій. За питання вищої освіти відповідає заступник міністра Єгор Стадний, який до приходу в міністерство в 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти таекс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом і його заступником, депутатом від "Голосу" Інною Совсун на гранти Фонду Сороса.

Стадний підтримував введення індикативних цін ще до призначення на посаду в 2019 році. Він стверджує, що доступна ціна контрактного навчання свідчить про корупцію вищих навчальних закладів. "Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тис. гривень, нечисті на руку та "добирають" на сесіях. Тобто зарплату офіційну викладачеві високу дати не можемо, тому контракти низькі, а на сесіях - вольниця, збирайте врожай", - заявив він.

Раніше планувалося, що державним університетам дадуть рік на підготовку до даного рішення. Однак після прийняття постанови часу на адаптацію не дали.

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