Компенсація підприємств Донеччини за забруднення навколишнього середовища склала 267 мільйонів гривень

Близько 267 мільйонів гривень компенсації за забруднення навколишнього середовища заплатили підприємства Донецької області з початку 2020 року.

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на Головне управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) в Донецькій області.

Як повідомляється, найбільшими платниками екологічного податку в Донецькій області є ДТЕК Східенерго", ПАТ "Донбасенерго", ВАТ "Центренерго", ПАТ "ММК ім. Ілліча" та ПАТ "МК "Азовсталь".

Згідно з розподілом коштів, на відновлення навколишнього середовища місцевих бюджетів в січні-квітні 2020 року отримали 110,9 млн гривень від сплати екологічного податку, в той час як до державного бюджету було спрямовано 156,1 млн гривень.

Як прокоментувала "ОстроВу" керівник ГУ ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна, починаючи з травня поточного року, ситуація з розподілом экосредств за різними бюджетам буде дещо інша.

"Так, якщо раніше екологічні кошти розподілялися 45% – у загальний фонд держбюджету, 30% – до спецфонду обласного бюджету, 25% – до спецфонду місцевого бюджету, то зараз держбюджет отримає лише 20%, спецфонду місцевого бюджету, як і раніше – 25%, а обласний бюджет – вже 55%, що значно покращить стан навколишнього середовища Донеччини", - зазначила Ірина Долозіна.

За словами Ірини Долозіной, кошти від екологічного податку у регіоні в першу чергу спрямовують на попередження екологічних проблем – відновлення природних ресурсів та компенсацію від шкідливого впливу підприємств.

Як раніше повідомлялося, надрокористувачі Донецької області направили до бюджетів усіх рівнів понад 113 мільйонів гривень рентних платежів.