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  • Компенсація підприємств Донеччини за забруднення навколишнього середовища склала 267 мільйонів гривень
05 травня 2020, вівторок, 14:42 7
Політика 2020-05-07T12:50:34+03:00
Українські Новини
Компенсація підприємств Донеччини за забруднення навколишнього середовища склала 267 мільйонів гривень

Компенсація підприємств Донеччини за забруднення навколишнього середовища склала 267 мільйонів гривень

Марина Иванова
Ірина Долозіна, Ірина Долозіна ДПС

Близько 267 мільйонів гривень компенсації за забруднення навколишнього середовища заплатили підприємства Донецької області з початку 2020 року.

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на Головне управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) в Донецькій області.

Як повідомляється, найбільшими платниками екологічного податку в Донецькій області є ДТЕК Східенерго", ПАТ "Донбасенерго", ВАТ "Центренерго", ПАТ "ММК ім. Ілліча" та ПАТ "МК "Азовсталь".

Згідно з розподілом коштів, на відновлення навколишнього середовища місцевих бюджетів в січні-квітні 2020 року отримали 110,9 млн гривень від сплати екологічного податку, в той час як до державного бюджету було спрямовано 156,1 млн гривень.

Як прокоментувала "ОстроВу" керівник ГУ ДПС у Донецькій області Ірина Долозіна, починаючи з травня поточного року, ситуація з розподілом экосредств за різними бюджетам буде дещо інша.

"Так, якщо раніше екологічні кошти розподілялися 45% – у загальний фонд держбюджету, 30% – до спецфонду обласного бюджету, 25% – до спецфонду місцевого бюджету, то зараз держбюджет отримає лише 20%, спецфонду місцевого бюджету, як і раніше – 25%, а обласний бюджет – вже 55%, що значно покращить стан навколишнього середовища Донеччини", - зазначила Ірина Долозіна.

За словами Ірини Долозіной, кошти від екологічного податку у регіоні в першу чергу спрямовують на попередження екологічних проблем – відновлення природних ресурсів та компенсацію від шкідливого впливу підприємств.

Як раніше повідомлялося, надрокористувачі Донецької області направили до бюджетів усіх рівнів понад 113 мільйонів гривень рентних платежів.

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