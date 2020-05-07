підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Непрофесійний антитютюновий лобізм спровокував загрозливе для економіки зростання контрабанди, - ЗМІ
07 травня 2020, четвер, 12:39 375
Економіка 2020-05-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
Непрофесійний антитютюновий лобізм спровокував загрозливе для економіки зростання контрабанди, - ЗМІ

Непрофесійний антитютюновий лобізм спровокував загрозливе для економіки зростання контрабанди, - ЗМІ

Павло Твердохліб
Контрафакт, Цигарки, Тютюн, Контрабанда цигарок, Здоров`я, Тютюнопаління, Паління
Зростання тютюнової контрабанди та контрафакту. Фото: Delo.ua
Зростання тютюнової контрабанди та контрафакту. Фото: Delo.ua

Видання Delo.ua в статті "ГО "Життя": активісти рятують наше здоров'я або заробляють гроші?" повідомляє, що антитютюнові лобісти, які домоглися істотного зростання акцизів на сигарети і намагаються ввести нові обмеження, не добилися зростання надходжень до бюджету і зниження поширеності куріння, але спровокували зростання контрабанди і контрафакту до 7% всього легального ринку України.

Журналісти відзначають, що в своєму інтерв'ю виконавчий директор антитютюнової громадської організації "Життя" Лілія Олефір розкритикувала Верховну Раду за те, що в ній знаходяться лобісти тютюнових компаній (хоча визнала, що нікого з них не було "спіймано на гарячому"), але при цьому досягнення антитютюнового лобі в боротьбі з курінням викликають низку питань і побоювань.

"Зусиллями цієї організації укорінилася теза про те, що якщо хтось не згоден з її ініціативами щодо обмеження тютюнової галузі, той цією галуззю куплений. Ця теза звучить так часто, що на її тлі потопає питання про те, а що робити, якщо ці ініціативи безглузді, неефективні, необгрунтовані або як мінімум спірні", - йдеться в статті Delo.ua.

Так, в ній зазначається, що, як стверджує Олефір, поширення щоденного куріння в Україні становить 20% - саме таке поширення спостерігається і в країнах ЄС. Це означає, що в ЄС, де обмеження, акцизи і ціни вище, курять стільки ж, скільки в Україні, тобто подальші обмеження призведуть не тільки до скорочення продажів легальної продукції, але і до зростання рівня контрабанди і контрафакту невідомого походження, який за останні кілька років виріс в 6 разів. При цьому легальний ринок, що виробляє якісну продукцію, скоротився на 40%.

Крім того, планове підвищення акцизів, з яким погодилися тютюнові компанії, а також спонтанні підвищення акцизних ставок не привели до очікуваного зростання надходжень до бюджету, який в 2019 році замість додаткових 14 млрд гривень отримав на 0,009% більше, ніж роком раніше. Це вказує на неефективність антитютюнового лобізму і провал в боротьбі за здоров'я нації.

"Боротьба з курінням ... повинна вестися професіоналами і в діалозі з усіма зацікавленими сторонами", - підсумовує видання.

Більше новин про: Контрафакт Цигарки Тютюн Контрабанда цигарок Здоров`я Тютюнопаління Паління

У Волинській області виявили контрафактних сигарет...
Державна регуляторна служба вважає неприпустимим п...
Мінекономіки планує посилити боротьбу з нелегальни...
За екс-начальника Одеської поліції Головіна внесли...
В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу
В Україні 57-й день карантину. Скільки ще діятимуть обмеження
Новини
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин 13:55
Як у Києві утилізують медичні відходи 13:51
Підвищення вартості навчання у вузах, яке підтримує заступник міністра Стадний, не поліпшить якість освіти, – ЗМІ 13:48
Ісландія заявила про перемогу над коронавірусом. 97% інфікованих в країні вже одужали 13:04
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список 12:55
більше новин
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список 12:55
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok