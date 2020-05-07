Непрофесійний антитютюновий лобізм спровокував загрозливе для економіки зростання контрабанди, - ЗМІ

Видання Delo.ua в статті "ГО "Життя": активісти рятують наше здоров'я або заробляють гроші?" повідомляє, що антитютюнові лобісти, які домоглися істотного зростання акцизів на сигарети і намагаються ввести нові обмеження, не добилися зростання надходжень до бюджету і зниження поширеності куріння, але спровокували зростання контрабанди і контрафакту до 7% всього легального ринку України.

Журналісти відзначають, що в своєму інтерв'ю виконавчий директор антитютюнової громадської організації "Життя" Лілія Олефір розкритикувала Верховну Раду за те, що в ній знаходяться лобісти тютюнових компаній (хоча визнала, що нікого з них не було "спіймано на гарячому"), але при цьому досягнення антитютюнового лобі в боротьбі з курінням викликають низку питань і побоювань.

"Зусиллями цієї організації укорінилася теза про те, що якщо хтось не згоден з її ініціативами щодо обмеження тютюнової галузі, той цією галуззю куплений. Ця теза звучить так часто, що на її тлі потопає питання про те, а що робити, якщо ці ініціативи безглузді, неефективні, необгрунтовані або як мінімум спірні", - йдеться в статті Delo.ua.

Так, в ній зазначається, що, як стверджує Олефір, поширення щоденного куріння в Україні становить 20% - саме таке поширення спостерігається і в країнах ЄС. Це означає, що в ЄС, де обмеження, акцизи і ціни вище, курять стільки ж, скільки в Україні, тобто подальші обмеження призведуть не тільки до скорочення продажів легальної продукції, але і до зростання рівня контрабанди і контрафакту невідомого походження, який за останні кілька років виріс в 6 разів. При цьому легальний ринок, що виробляє якісну продукцію, скоротився на 40%.

Крім того, планове підвищення акцизів, з яким погодилися тютюнові компанії, а також спонтанні підвищення акцизних ставок не привели до очікуваного зростання надходжень до бюджету, який в 2019 році замість додаткових 14 млрд гривень отримав на 0,009% більше, ніж роком раніше. Це вказує на неефективність антитютюнового лобізму і провал в боротьбі за здоров'я нації.

"Боротьба з курінням ... повинна вестися професіоналами і в діалозі з усіма зацікавленими сторонами", - підсумовує видання.