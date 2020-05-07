Влада вирішила не святкувати День Перемоги, тому, що не поважає ветеранів, - платформа Бойка

"У середу на своєму засіданні уряд прийняв рішення не святкувати День Перемоги. Кабінет Міністрів, цинічно прикриваючись карантином і турботою про здоров'я громадян, за пару секунд, без жодного обговорення, викреслив з порядку денного розгляд Постанови про відзначення 75-річчя з Дня Перемоги. Раніше парламентська монобільшість також відмовилася розглядати Постанову ВР про святкування Дня Перемоги, яка була підготовлена нашою фракцією. Тобто, на офіційному рівні держава ніяких святкових заходів, присвячених святу, проводити не буде", - йдеться у заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

В документі наголошено, що Опозиційна плафторма - За життя пропонувала урочисто відзначити це Велике Свято. В першу чергу, до ювілею істотно збільшити грошову допомогу ветеранам і учасникам війни. Встановити розмір разової грошової виплати на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів або більше 21 тисячі гривень, а не як вирішила влада від 570 грн. до трохи більше 4 тисяч.

"Ми хотіли, щоб цю допомогу отримали учасники бойових дій, колишні в'язні концентраційних таборів і гетто, люди, яких примусово вивезли на роботи до Німеччини або інших країн. Також ми пропонували надати цю матеріальну допомогу і дітям війни, які сьогодні залишаються однією з найбільш соціально незахищених категорій населення.

Ми пропонували виділити кошти на надання соціальних послуг ветеранам, забезпечення в повному обсязі їх медичного обслуговування. Намагались забезпечити державне фінансування на облаштування меморіалів і пам'ятників, присвячених Перемозі, впорядкувати військові кладовища. Організувати випуск тематичних теле- і радіопередач, присвячених 75-річчю Перемоги на державних і приватних каналах. Провести лекції для учнів про подвиг українського народу в роки війни, також можна було в форматі відео-уроку. Як цьому міг перешкодити режим карантину? В результаті парламент і уряд відмовилися від всього", - наголошено в тексті заяви.

В документі прідкреслюється, що зрозуміло, що ніякого відношення до турботи про здоров'я населення така позиція влади не має. Сьогодні вандали безкарно руйнують пам'ятники воїнам-визволителям, невідомим солдатам, полеглим в боях за Україну. А тепер і сама влада поводиться як справжній вандал, якій не поважає ні героїзм, ні подвиг, ні пам'ять українського народу!

"Звичайно, вчинок цих безрідних, безславних і безвідповідальних правителів люди не забудуть. Народ не завжди буде мовчати. І ця влада обов'язково отримає свою оцінку вже на найближчих виборах", - констатується в заяві парітії.