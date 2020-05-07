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07 травня 2020, четвер, 09:11 12
Зовнішня політика 2020-05-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Люди на Донбасі повинні мати можливість отримувати пенсії, - представник ООН в Україні

Люди на Донбасі повинні мати можливість отримувати пенсії, - представник ООН в Україні

Тетяна Зотова
ООН, Донбас, Пенсії, війна на Донбасі, ОБСЄ, Коронавірус, Covid-19, УВКБ
Представник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу. Фото: УВКБ ООН
Представник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу. Фото: УВКБ ООН

Представник ООН в Україні Пабло Матеу закликав владу України відкрити кордон для мешканців непідконтрольних територій, щоб дати їм можливість отримати пенсії. Про це він заявив в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

"Має сенс відкрити мобільні відділення "Ощадбанку" і на інших пунктах пропуску (крім Станиці Луганської - ред.), щоб люди могли там забрати пенсію і не їхати для цього в місто. Якщо ж люди захочуть відвідати родичів у Києві або в інших регіонах, то в цих випадках, очевидно, мають застосовуватися такі ж приписи, як при перетині кордонів, тобто, самоізоляція на два тижні", - вважає чиновник.

Крім того, Пабло Матеу підкреслив, що з тих пір як введений карантин, ні представники ОБСЄ, ні ООН не можуть потрапити на непідконтрольну уряду територію. Ці організації також не можуть відправити туди гуманітарну допомогу, крім допомоги, пов'язаної з пандемією COVID-19.

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