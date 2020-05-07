Люди на Донбасі повинні мати можливість отримувати пенсії, - представник ООН в Україні

Представник ООН в Україні Пабло Матеу закликав владу України відкрити кордон для мешканців непідконтрольних територій, щоб дати їм можливість отримати пенсії. Про це він заявив в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

"Має сенс відкрити мобільні відділення "Ощадбанку" і на інших пунктах пропуску (крім Станиці Луганської - ред.), щоб люди могли там забрати пенсію і не їхати для цього в місто. Якщо ж люди захочуть відвідати родичів у Києві або в інших регіонах, то в цих випадках, очевидно, мають застосовуватися такі ж приписи, як при перетині кордонів, тобто, самоізоляція на два тижні", - вважає чиновник.

Крім того, Пабло Матеу підкреслив, що з тих пір як введений карантин, ні представники ОБСЄ, ні ООН не можуть потрапити на непідконтрольну уряду територію. Ці організації також не можуть відправити туди гуманітарну допомогу, крім допомоги, пов'язаної з пандемією COVID-19.