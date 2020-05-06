В.о. голови ДФС Солодченко запровадив телефонну лінію для захисту бізнесу

У середу, 6 травня, виконуючий обов'язки голови Державної фіксальної служби (ДФС) України Сергій Солодченко прийняв рішення запровадити у форматі експерименту телефонну лінію під назвою "ПЛІД" (персональна лінія інтерактивного доведення).

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив, що це буде оперативний інструмент реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій (обшуків, допитів тощо).

За словами в.о. очільника ДФС, "ПЛІД" створений для охорони прав та захисту діяльності бізнесу, а також для протидії зловживанням працівників податкової міліції.

"В чому полягає моя особиста мотивація? Це довіра бізнесу до Служби загалом та до податкової міліції зокрема, а також контроль дисципліни особового складу податкової міліції", - зазначив Солодченко.

За його словами, всі, хто зіткнувся з неправомірними діями працівників податкової міліції під час безпосереднього проведення ними оперативно-слідчих дій, можуть зателефонувати на персональний номер в.о. голови ДФС +380 93 195 77 84.

Дзвінки та sms-повідомлення будуть прийматися особисто Сергієм Солодченко в робочі дні з 9:00 до 17:00, а в режимі sms-повідомлень - цілодобово.

"Прошу надавати інформацію структуровано та лаконічно, приводити факти, а не передчуття чи інтуїцію. Хочу спробувати особисто пересвідчитись, які є проблеми і наскільки вони масштабні. Запевняю, що реагування буде швидким, а контроль – особистим! Сподіваюсь, це буде ПЛІДний експеримент", - резюмував Солодченко.