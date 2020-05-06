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06 травня 2020, середа, 18:38 151
Фінанси 2020-05-06T19:30:01+03:00
Українські Новини
В.о. голови ДФС Солодченко запровадив телефонну лінію для захисту бізнесу

В.о. голови ДФС Солодченко запровадив телефонну лінію для захисту бізнесу

Сергій Паламаренко
ДФС України, Гаряча лінія, Сергій Солодченко, ПЛІД
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергій Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

У середу, 6 травня, виконуючий обов'язки голови Державної фіксальної служби (ДФС) України Сергій Солодченко прийняв рішення запровадити у форматі експерименту телефонну лінію під назвою "ПЛІД" (персональна лінія інтерактивного доведення).

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив, що це буде оперативний інструмент реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій (обшуків, допитів тощо).

За словами в.о. очільника ДФС, "ПЛІД" створений для охорони прав та захисту діяльності бізнесу, а також для протидії зловживанням працівників податкової міліції.

"В чому полягає моя особиста мотивація? Це довіра бізнесу до Служби загалом та до податкової міліції зокрема, а також контроль дисципліни особового складу податкової міліції", - зазначив Солодченко.

За його словами, всі, хто зіткнувся з неправомірними діями працівників податкової міліції під час безпосереднього проведення ними оперативно-слідчих дій, можуть зателефонувати на персональний номер в.о. голови ДФС +380 93 195 77 84.

Дзвінки та sms-повідомлення будуть прийматися особисто Сергієм Солодченко в робочі дні з 9:00 до 17:00, а в режимі sms-повідомлень - цілодобово.

"Прошу надавати інформацію структуровано та лаконічно, приводити факти, а не передчуття чи інтуїцію. Хочу спробувати особисто пересвідчитись, які є проблеми і наскільки вони масштабні. Запевняю, що реагування буде швидким, а контроль – особистим! Сподіваюсь, це буде ПЛІДний експеримент", - резюмував Солодченко.

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