Stolitsa Group завершила купівлю ще 54,25% ринку "Столичний"

Група компаній Stolitsa Group має намір звернутися до Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на набуття контролю над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

Про це йдеться в заяві Групи компаній Stolitsa Group.

Група компаній Stolitsa Group протягом трьох місяців завершить придбання 54,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний ", у зв'язку з чим звертається до Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на придбання контролю у відповідності з вимогами чинного законодавства.

У січня 2019 року група компаній Stolitsa Group підписали з Олександром Стельмахом, який є бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний ", угода про викуп належної йому як бенефіціарного власника частки.

Основною метою викупу є розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища на ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", а також реструктуризація боргів підприємства.

Зміна мажоритарного власника ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" жодним чином не вплине на працівників, контрагентів, орендарів торгових площ та клієнтів ринку.

Довідка: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний "- це сучасний об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу.

У лютому 2020 група компаній Stolitsa Group придбала 22,50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний "і розробив план фінансового оздоровлення підприємства у зв'язку з наявними борговими зобов'язаннями (санації).

За результатами виконання домовленостей з Олександрович Стельмахом, як бенефіціарним власником 54,25% статутного капіталу ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", група компаній Stolitsa Group володіти 76,75% статутного капіталу ринку сільськогосподарської продукції "Столичний".

станом на лютий 2020 ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" мав заборгованість перед кредиторами в розмірі 235 млн. грн.

У березні 2020 ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" збільшив кредиторську заборгованість компанії на 175 млн. грн., Що в цілому становить 412 млн. грн.