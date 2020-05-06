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  • Степанов став першим з міністрів, який публічно визнав необхідність передивитися медреформу, – Семенюк
06 травня 2020, середа, 17:20 150
Медицина 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Степанов став першим з міністрів, який публічно визнав необхідність передивитися медреформу, – Семенюк

Степанов став першим з міністрів, який публічно визнав необхідність передивитися медреформу, – Семенюк

Сергій Паламаренко
Максим Степанов, Медреформа, МОЗ України, Тарас Семенюк
Тарас Семенюк. Фото: Facebook
Тарас Семенюк. Фото: Facebook

Медична реформа потребує корекції й очільник Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов став першим міністром, який набрався сміливості це визнати.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив політичний експерт Тарас Семенюк.

"Ситуація, яка точиться зараз навколо МОЗ та медичної реформи каже про одне: реформа потребує корекції. Чому? Виклики часу. І Степанов - перший міністр, який набрався сміливості це признати. Мова не йде про зупинку реформи, але коригування в напрямку покращення, оцінюючи зміни які вносить пандемія в життя всього світу", - написав політолог.

За його словами, інструменти, які закладали в медичну реформу команда Уляни Супрун мали ефект, але зараз потрібно шукати свій шлях з оглядкою на власні фінансові сили та запити суспільства.

"Україні слід свій формат реформи випрацьовувати, не копіювати чужі, але й не забувати за успішні кейси. Треба пропонувати власне бачення цієї проблеми й способів її вирішення. Вочевидь, новий міністр це бачення має, а його заяви щодо недопущення звільнення медиків та закриття лікарень знайдуть підтримку в більшості самих лікарів, й більшості українців. Оскільки закриття лікарень - це точно не в інтересах суспільства", - вважає експерт.

Він також зазначив, що подальше реформування залежить від того, як нова команда МОЗ буде втілювати своє бачення у життя.

"Тепер важливо побачити, як це нове переосмислення буде впроваджуватися в реальність. Наскільки новій команді МОЗу вистачить ресурсів та наполегливості у досягненні заявлених цілей. Адже, 11 млрд гривень, які необхідні для медичної галузі, і про які казав Степанов, ще треба десь знайти. А потім ще й ефективно їх витратити", - підсумував Тарас Семенюк.

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