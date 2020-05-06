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06 травня 2020, середа, 16:29 8
Верховна Рада і партії 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Ніякої медреформи не було, лише знищення медицини, – Бойко

Ніякої медреформи не було, лише знищення медицини, – Бойко

Сергій Паламаренко
Медреформа, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявив, що чинна влада, проводячи так звану медичну реформу, насправді займається знищенням всієї української медицини.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Не було ніякої медреформи - було знищення медицини. Досить сказати, що з 1 квітня вже закриваються тубдиспансери, психоневрологічні клініки, а хворих відправляють на вулицю. І сьогодні всі розуміють, що так не можна, потрібно зупиняти цей ідіотизм, відновлювати медицину, збільшувати зарплати лікарям", - сказав Бойко.

Він підкреслив, що владі треба, нарешті, зрозуміти, що охорона здоров'я - це найважливіша галузь економіки, яка відповідає за основну державну цінність - людину, його здоров'я і рівень життя.

"Держава повинна відновити медицину. Взяти краще, що було в попередні роки. Зараз видно - і багато експертів це визнають - що щеплення, які робилися, коли охорона здоров'я працювала за "системою Семашка", при тій медицині, яка була у нас на традиційно високому рівні, багато в чому сприяли тому, що у нас не було таких масових захворювань, як в інших країнах. Необхідно відновлювати роботу епідеміологічної служби, робити все, щоб лікарі відчували себе захищеними і бачили, що держава про них піклується. Згубна реформа Супрун, яка знищила галузь, повинна бути зупинена. Фінансування медичної галузі має становити не менше 5% ВВП. А так звана реструктуризація медустанов в регіонах країни повинна проводитися тільки з урахуванням реальних можливостей фінансування та надання медичної допомоги на місцях, забезпеченням роботою профільних фахівців. Повинні бути усунуті ризики звільнень медперсоналу, а зарплати медиків повинні стати істотно вище середньої зарплати по економіці. Держава зобов'язана гарантувати доступність медпослуг всім без винятку громадянам", - підкреслив Юрій Бойко.

"Ми зареєстрували законопроект про скасування цієї згубної медреформи (реєстр.№3130), і вимагаємо, щоб предметом позачергових засідань парламенту були законопроекти, які спрямовані на вирішення соціальних питань, підтримку людей, стимулювання економіки, а не якісь малозрозумілі людям постанови і лобістські закони", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

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