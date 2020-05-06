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  • Оператори ГРС зазнали збитків на 1,2 млрд гривень через економічно необґрунтовані тарифи
06 травня 2020, середа, 15:47 14
Економіка 2020-05-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Оператори ГРС зазнали збитків на 1,2 млрд гривень через економічно необґрунтовані тарифи

Оператори ГРС зазнали збитків на 1,2 млрд гривень через економічно необґрунтовані тарифи

Александр Дмитриенко

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє, що оператори газорозподільних мереж (ГРМ) зазнали збитків на 1,2 млрд гривень через економічно необґрунтовані тарифи на розподіл газу.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"Газорозподільні компанії в період з січня по квітень 2020 року зазнали збитків на суму 1,2 млрд гривень. Збитковий тариф на розподіл (доставку) газу, встановлений НКРЕКУ на 1 півріччя поточного року, дає можливість профінансувати тільки 70% собівартості послуги доставки газу. Наприкінці 2019 року НКРЕКУ затвердив двоетапне приведення тарифів на доставку газу до економічно-обґрунтованого рівня: з 1 січня та 1 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період.

"Тому Держрегулятор встановив свідомо збитковий рівень тарифу на першу половину 2020 року", - сказано в повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням, компенсація збитків операторам ГРС запланована тільки в другому півріччі цього року.

У повідомленні наголошується, що тарифи на доставку (розподіл) газу, що діють з січня по червень 2020 року, не покривають третини поточних витрат операторів ГРС, які працюють під брендом РГК.

Тільки за чотири місяці (січень-квітень) поточного року це призвело до збитків газорозподільних компаній на суму 1,2 млрд гривень, ситуацію погіршили неплатежі клієнтів, коли в умовах карантину оператори недоотримали за свої послуги 500 млн гривень.

Всі кошти, отримані за доставку газу, оператори ГРС використовують на пріоритетні в умовах карантину напрями: роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників.

У повідомленні наголошується, що занижений розмір тарифів, затверджений НКРЕКУ, робить неминучим подальше зростання неплатежів і зростання боргів перед оператором ГТС.

Це призведе до платіжної кризи в системі доставки газу споживачам, банкрутства підприємств газотранспортної галузі, розбалансування всієї газової системи країни і ставить під загрозу її безпечну роботу.

"Вирівнювання тарифів на розподіл до економічно обґрунтованого рівня зупинить накопичення боргів у газотранспортній галузі. Дія економічно обґрунтованих тарифів, при збереженні низьких ринкових цін на газ, дасть можливість до кінця року вивести газотранспортну галузь максимально близько до точки беззбитковості. У разі реалізації цього сценарію фінансовий стан операторів ГРС стабілізується і дасть можливість приступити до вирішення боргових проблем газової галузі, що накопичилися за останні п'ять років", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

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