У справі "кришування" поліцейськими "чорних лісорубів" з'явилися нові підозрювані - керівництво відділу поліції, – Фільчаков

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівнику одного з відділів поліції ГУНП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, приймання участі у координуванні незаконної діяльності щодо незаконної порубки лісу, усуненні перешкод з порубки та транспортування лісу, а також вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України), т.в.о. заступника вищевказаного керівника за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), оперуповноваженому за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та старшому інспектору з ювеніальної превенції іншого відділу поліції ГУНП в Харківській області за фактом незаконної порубки, перевезення лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

За інформацією прокурора області Олександра Фільчакова, встановлено, що у період 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Так вказаний чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників правоохоронних органів, які систематично отримували неправомірну вигоду за невжиття заходів, направлених на запобігання вказаній злочинній діяльності, а також брали активну участь - супроводжували автотранспорт, що перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення правопорушень у цій сфері, та іншим чином вчиняли пособництво у незаконній діяльності та попередження вказаних злочинів.

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Разом з цим встановлено, що керівники відділу поліції вимагали 100 тис. гривень у одного з "чорних лісорубів" за непритягнення нього та ще кількох осіб до кримінальної відповідальності за незаконну порубку дерев. Працівники поліції отримали частину хабара у розмірі 1 700 доларів США.

Також у квітні поточного року у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 15 особам: 4 співробітникам Валківського ВП ГУНП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництва у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11 мешканцям Харківської та інших областей за фактом порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтава, оперативний супровід – ДВБ НП України. Досудове розслідування триває.

Вказаному керівнику відділу поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Т.в.о. заступника вищевказаного керівника та оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Старшому інспектору з ювеніальної превенції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.