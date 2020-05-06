З початку року на журналістів нападали 26 разів, найбільше - на карантині, - НСЖУ

Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів, інформує офіційний портал Національної спілки журналістів України. У квітні сталося найбільше нападів на представників ЗМІ із початку року - 10. Загалом за 4 місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа. Найчастіше у квітні фізична агресія до журналістів проявлялася у Києві та області - 5 випадків, а також по інциденту трапилося у Черкасах, Одесі та на Львівщині, Донеччині і Дніпропетровщині. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Більшість випадків у квітні пов’язана із висвітленням журналістами теми дотримання карантину та інших подій, із ним пов’язаних. Так, 22 квітня журналістів онлайн-видання "Перший Криворізький" охорона грубо виштовхала із території міськвиконкому, заборонивши бути присутніми на сесії міської ради під приводом карантинних заходів. У Одесі 17 квітня охоронець монастиря виштовхував із території оператора "Української служби інформації" Владиславу Швець і вибивав із рук камеру.

"Коли колега відійшла від мене далі, він вирахував це, підійшов і штовхнув у груди. Потрапив по руці, в якій була камера і запис обірвався", - розповіла Владислава Швець.

2 квітня невідомі молодики напали на знімальну групу телеканалу "ZIK" у столичному Гідропарку під час інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, відвідування яких заборонено на час карантину.

"Нас намагалися побити, нас штовхали, мене та оператора вдарили, намагалися пошкодити камеру та лаялися", - розповіла постраждала журналіст Алла Жизневська

29 квітня у Києві стався інцидент із перешкоджанням роботі журналістів із боку поліції. До кореспондента "hromadske.ua" Богдана Кутєпова поліцейські застосували силу та зламали його техніку під приводом того, що він вів зйомку із забороненої зони. Знімальна група "hromadske.ua" працювала над висвітленням протестів підприємців під будівлею Кабінету Міністрів щодо карантинних заходів.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії до журналістів під час виконання професійних обов’язків та закликають правоохоронців до ретельних розслідувань, а громадян - до адекватного реагування на роботу журналістів.

"Карантинні обмеження піднімають рівень напруги у суспільстві, але кидатись із кулаками на журналістів, які під час епідемії виконують свою роботу, обурливо", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. "Якщо рік тому у квітні ми зафіксували лише 2 напади, то нинішні 10 інцидентів - це саме "карантинний" антирекорд".

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" - це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Відповідно, у березні загальна кількість інцидентів із застосуванням фізичної сили до журналістів складає 5, у лютому - 6, у січні -5 випадків.