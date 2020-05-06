Малюська хоче залучити штучний інтелект до прийняття рішень про арешт людей

Міністерство юстиції має намір автоматизувати оцінку ризиків обвинувачених, ув'язнених та засуджених. Також пропонується враховувати її при прийнятті процесуальних рішень: обрання запобіжного заходу або санкцій, умовно-дострокового звільнення і т. п. Про це написав у Facebook глава відомства Денис Малюська.

За його словами, відповідна програма має працювати з використанням штучного інтелекту. Дані для впровадження новації будуть збирати через реєстр засуджених та ув'язнених, зараз вони вже поповнюються.

У зв'язку з цим міністр звернувся за порадою до своїх читачів.

"Потрібна професійна порада: є сенс купувати існуючий софт за кордоном (наприклад compas у Штатах)? Варто замовляти розробку софта з нуля? Є вітчизняні компанії, які можуть розробити аналог не за всі гроші всесвіту? Наскільки розумію, перевагою іноземного софту була б можливість використання вже існуючих наборів даних іноземних юрисдикцій (поки не сформуємо свої)", - написав Малюська.

Потім він засумнівався у власній ідеї зі штучним інтелектом і припустив, що, може, краще обмежитися простим калькулятором балів, пише видання strana.ua.