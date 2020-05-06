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06 травня 2020, середа, 08:39 9
Політика 2020-05-06T10:00:02+03:00
Українські Новини
Малюська хоче залучити штучний інтелект до прийняття рішень про арешт людей

Малюська хоче залучити штучний інтелект до прийняття рішень про арешт людей

Тетяна Зотова
мінюст, Штучний інтелект, Програма, засуджені, Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook
Денис Малюська. Фото: Facebook

Міністерство юстиції має намір автоматизувати оцінку ризиків обвинувачених, ув'язнених та засуджених. Також пропонується враховувати її при прийнятті процесуальних рішень: обрання запобіжного заходу або санкцій, умовно-дострокового звільнення і т. п. Про це написав у Facebook глава відомства Денис Малюська.

За його словами, відповідна програма має працювати з використанням штучного інтелекту. Дані для впровадження новації будуть збирати через реєстр засуджених та ув'язнених, зараз вони вже поповнюються.

У зв'язку з цим міністр звернувся за порадою до своїх читачів.

"Потрібна професійна порада: є сенс купувати існуючий софт за кордоном (наприклад compas у Штатах)? Варто замовляти розробку софта з нуля? Є вітчизняні компанії, які можуть розробити аналог не за всі гроші всесвіту? Наскільки розумію, перевагою іноземного софту була б можливість використання вже існуючих наборів даних іноземних юрисдикцій (поки не сформуємо свої)", - написав Малюська.

Потім він засумнівався у власній ідеї зі штучним інтелектом і припустив, що, може, краще обмежитися простим калькулятором балів, пише видання strana.ua.

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