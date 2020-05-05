Два місяці карантину влада просто вкрала у країни, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) Юрій Бойко заявив, що чинна влада за час самоізоляції громадян так й не розробила методи виходу країни з епідеміологічного та економічної криз, тим самим просто вкрала 2 місяці у людей.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Два місяці людей тримали на самоізоляції, поліція ловила та штрафувала біля ботсадів і парків. Громадянам та підприємцям погрожували за порушення карантину адміністративними і кримінальними справами. Люди сиділи вдома, а влада просто спостерігала, як падає промисловість і сільське господарство, як закриваються "чужі" кафе, перукарні і магазини, а "свої" продовжували роботу. Коли терпіння людей лопнуло і почалися протести – вирішили «пом'якшувати» карантин. При цьому абсолютно не уявляючи, що буде далі", – сказав Бойко.

Політик підкреслив, що за цей час влада так і не представила технологію виходу країни з кризи – ані епідеміологічного, ані економічного.

"На кінець квітня виділили трохи більше 1 млрд (гривень) на боротьбу з епідемією. Насилу внесли зміни до бюджету, при цьому "порізали" на 8 млрд гривень житлово-комунальні субсидії людям, скоротили субвенції для регіонів та інвестиції в підтримку економіки. За підсумками чотирьох місяців до держбюджету надійшло на 41,4 млрд гривень менше, ніж було заплановано. Зате влада встигла продати землю, кілька разів поміняти чиновників і щільно загрузнути в корупційних скандалах, пов'язаних з тіньовими схемами на мільярди гривень на митниці та у фіскальній службі. У ЗМІ щодня з'являється все більше інформації про мародерство на засобах захисту, на цінах на "евакуаційні рейси", які у 3-10 разів перевищують ціни на регулярні авіарейси, і багато іншого", – зазначив він.

Юрій Бойко підкреслив, що сьогодні ситуація гірша, ніж коли влада приймала рішення про введення карантину.

"Минуло вже майже 2 місяці з моменту, коли влада відправила країну на карантин через вірусну епідемію. На жаль, зараз ми бачимо, що цей час у країни було просто вкрадено. Тепер ситуація виявляється навіть гіршою ніж 12 березня, коли було прийнято рішення про перехід на «самоізоляцію». На той момент по Україні було близько 50 хворих. Зараз кожного дня повідомляється про сотні нових інфікованих, а загальне число лабораторно підтверджених випадків становить понад 12 тисяч. Причому 2 400 з хворих – це медики, яким влада обіцяла захист і допомогу, але так і не зробила ні одного, ні іншого. По Україні проходять масові акції лікарів, яким так і не виплатили належні доплати, проблемою залишаються і необхідні засоби захисту", – сказав народний депутат.

Фракція ОПЗЖ підготувала першочергові законопроекти і наполягає на їх негайному розгляді та прийнятті Верховною Радою.

"Перше – це встановлення одноразової допомоги пенсіонерам та іншим незахищеним громадянам у зв'язку з введенням карантину (реєстр. №3306-1), друге – посилення соціального захисту дітей та сімей з дітьми (реєстр. №2085), третє – пенсійне забезпечення громадян, які не змогли виїхати з тимчасово непідконтрольних територій (реєстр. №2083-д), четверте – скасування медреформи (реєстр. №3130), яка істотно погіршує ситуацію з епідемією, знищує медичну галузь і систему охорони здоров'я в цілому, і п'яте – створення умов для досягнення миру в країні (реєстр. №1120) – без миру неможливе ні зростання економіки, ні надходження інвестицій, ні вирішення соціальних питань, ні досягнення громадянської злагоди у суспільстві. Владі час припинити імітацію бурхливої ​​діяльності та почати приймати професійні рішення. Ні у людей, ні у країни немає часу на розкачку. У нашої політичної сили є готовий Антикризовий план. Владі пора подумати про країну, йти на діалог з опозицією і реалізувати дієві та продумані заходи", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.