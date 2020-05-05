Конституційний суд зареєстрував подання нардепів "Слуги народу" щодо тлумачення поняття "гідні умови життя", – Струневич

Конституційний суд України зареєстрував подання народних депутатів від парламентської фракції "Слуга народу" щодо офіційного тлумачення положення Конституції про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.

Про це повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Вадим Струневич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні зробили важливу справу - зареєстрували ініціативу Галини Третьякової (народний депутат від партії "Слуга народу"), яка стала авторкою подання до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції України. Нагадаю, що там йдеться про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя", - йдеться у повідомленні.

Струневич зазначив, що саме поняття "гідні умови життя людини", хоча й має надзвичайно важливе значення для системи соціального захисту в Україні, однак наразі є недостатньо конкретизованим.

Єдиний підхід всіх гілок влади до розуміння поняття "гідних умов життя" допоможе подальшій законотворчій роботі та створить певні орієнтири для вироблення комплексного підходу для законотворчої діяльності в Україні.