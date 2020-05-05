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  • В резерві держбюджету на зняття з експлуатації АЕС не вистачає 940 млрд грн, - ЗМІ
05 травня 2020, вівторок, 17:42 313
Політика 2020-05-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
В резерві держбюджету на зняття з експлуатації АЕС не вистачає 940 млрд грн, - ЗМІ

В резерві держбюджету на зняття з експлуатації АЕС не вистачає 940 млрд грн, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Енергоатом, НАЕК
Енергоатом. Фото: fdlx.com
Енергоатом. Фото: fdlx.com

У фінансовий резерв для зняття з експлуатації АЕС за 15 років було накопичено 5,1 млрд грн, в той час як на утилізацію всіх 15 енергоблоків знадобиться 946,9 млрд грн.

Про це свідчать розрахунки, наведені в матеріалі Каналу 24.

Зняття з експлуатації кожного з 15 енергоблоків буде коштувати від 28,6 млрд грн до 90,6 млрд грн з урахуванням інфляції долара США.

"Термін служби 11 з них вже був продовжений, але незабаром мине і додатковий час. Перший енергоблок Южно-Української АЕС повинен бути відключений в 2023 році. Зняття з експлуатації другого блоку ЮУАЕС намічено на 2025 рік, разом з першим блоком АЕС в Запоріжжі. До свого закриття, вони відпрацюють за 40 років", - йдеться в статті.

Кошти на їх зняття з експлуатації накопичувалися в спеціальному резерві за рахунок відрахувань "Енергоатому".

"Довгий час кошти на СЕ зовсім не виділялися, тільки в 2006 році "Енергоатом" зобов'язали відраховувати близько 280 млн грн у рік. У 2015 році в Кабміні була прийнята Концепція СЕ діючих атомних електростанцій, підняла рівень виплат до 780 млн грн", - повідомляє автор.

Але сума відрахувань спочатку була недостатньою, ситуацію не виправив і збільшення виплат. Їх обсяг був затверджений у державній концепції СЕ, прийнятої в 2015 році.

"Розрахунок вартості СЕ проводився виходячи з курсу долара 2012 року, 7,993 грн за 1 USD. Концепція була не актуальною вже в момент її прийняття, перегляд досі не відбувалося", - зазначають у публікації.

Для нагромадження необхідних коштів, тариф на електроенергію з АЕС довелося б підняти в кілька разів.

 

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