Сенатори США запитали у Держдепу документи про звільнення Шокіна, – американські ЗМІ

30 квітня 2 сенатора-республіканця направили запит до Державного департаменту США із проханням про зустріч з ключовими співробітниками Держдепу, які фігурували в розслідуванні справи Burisma Holdings, української енергетичної компанії, в якій працював син віце-президента США Джозефа Байдена – Хантер Байден.

Про це повідомило видання Washington Examiner.

У листі сенатора від штату Вісконсин Рона Джонсона, голови Комітету з питань внутрішньої безпеки, та сенатора від штату Айова Чака Грасслі, голови Фінансового комітету, йдеться про те, що вони хочуть знайти протоколи опиту свідків та документи, що стосуються звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

У своєму листі державному секретарю Майку Помпео Джонсон і Грасслі написали: "Колишній віце-президент Байден раніше казав, що хоче звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Коли уряд Сполучених Штатів визначив, що Шокіна слід усунути? Будь ласка, поясніть обґрунтування цього рішення, і як та коли про це рішення було повідомлено українському уряду".

Сенатори Джонсон і Грасслі також просили надати їм протоколи опитів посла США в Словаччині Бридгетта Брінка та посла США в Греції Джеффрі Паетта, який раніше був послом в Україні. Окремо сенатори хочуть поспілкуватися і з заступником помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом та співробітницею Держдепартаменту Елізабет Зентос.

Також, Джонсон і Грасслі вимагають надати їм записи, включаючи стенограми дзвінків та доповіді, пов’язані з телефонними дзвінками тодішнього віце-президента Байдена тодішньому Президентк України Петру Порошенку, починаючи з березня 2015 року по квітень 2016 року. Вони попросили надати всі матеріали та протоколи опиту не пізніше 14 травня.

Віктор Шокін, якого колишній Порошенко звільнив у березні 2016 року, приблизно через рік перебування на посаді, стверджує, що його було відсторонено через розслідування отримання вигоди Хантером Байденом, сином колишнього віце-президента Джо Байдена, який обіймав посаду у керівництві Burisma з 2014 по 2019 роки.