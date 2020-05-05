Під Києвом спецпризначенці штурмували квартиру. Поліція затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку

Після того, як в передмісті столиці правоохоронці затримали псевдомінера, ще один випадок стався у Київській області – громадянин сусідньої країни погрожував підірвати багатоповерховий будинок. Про це повідомляється на сторінці поліції Київської області в Facebook, передають Українські Новини.

В селі Святопетрівське, пізно ввечері 4 травня, іноземець за півгодини силою забрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів і погрожував ножем. Після розбійного нападу забарикадувався в квартирі і заявляв, що підірве багатоповерховий будинок.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. А бійцям батальйону поліції особливого призначення довелося штурмувати квартиру, адже чоловік відмовлявся йти на контакт і спілкуватися з правоохоронцями.

Іноземець погрожував підірвати будинок. Фото: Facebook Поліція Київської області

Нападником виявився 38-річний громадянин Російської Федерації. Під час обшуку в будинку іноземця поліція знайшла речові докази і один з вкрадених телефонів. Однак вибухових пристроїв кінологічна служба не виявила.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального Процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У разі доведення провини, йому загрожує в'язниця від семи до десяти років з конфіскацією майна.

В прес-службі поліції повідомляють, що вже повідомили про затримання чоловіка в посольство Російської Федерації і Міністерство закордонних справ України.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Святошинському районі столиці підірвали банкомат та вкрали гроші. У Києві евакуювали людей з Олександрівської лікарні через повідомлення про мінування.