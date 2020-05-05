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  • Під Києвом спецпризначенці штурмували квартиру. Поліція затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку
05 травня 2020, вівторок, 15:31 20
Події 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Під Києвом спецпризначенці штурмували квартиру. Поліція затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоп

Під Києвом спецпризначенці штурмували квартиру. Поліція затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку

Ирина Николенко
Нацполіція, Грабіжники, Київщина, мобільний телефон

Після того, як в передмісті столиці правоохоронці затримали псевдомінера, ще один випадок стався у Київській області – громадянин сусідньої країни погрожував підірвати багатоповерховий будинок. Про це повідомляється на сторінці поліції Київської області в Facebook, передають Українські Новини.

В селі Святопетрівське, пізно ввечері 4 травня, іноземець за півгодини силою забрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів і погрожував ножем. Після розбійного нападу забарикадувався в квартирі і заявляв, що підірве багатоповерховий будинок.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. А бійцям батальйону поліції особливого призначення довелося штурмувати квартиру, адже чоловік відмовлявся йти на контакт і спілкуватися з правоохоронцями.

Іноземець погрожував підірвати будинок. Фото: Facebook Поліція Київської областіІноземець погрожував підірвати будинок. Фото: Facebook Поліція Київської області

Нападником виявився 38-річний громадянин Російської Федерації. Під час обшуку в будинку іноземця поліція знайшла речові докази і один з вкрадених телефонів. Однак вибухових пристроїв кінологічна служба не виявила.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального Процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У разі доведення провини, йому загрожує в'язниця від семи до десяти років з конфіскацією майна.

В прес-службі поліції повідомляють, що вже повідомили про затримання чоловіка в посольство Російської Федерації і Міністерство закордонних справ України.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Святошинському районі столиці підірвали банкомат та вкрали гроші. У Києві евакуювали людей з Олександрівської лікарні через повідомлення про мінування.

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