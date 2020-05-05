Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень Укрзалізниці, - Голобуцький

Інформаційна кампанія проти міністра інфраструктури України Владислава Криклія викликана прагненням останнього унеможливити політичний тиск на процес встановлення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, а також ліквідувати приховане субсидування окремих гравців ринку. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив відомий український політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"На міністра інфраструктури Криклія наїхали через чутки про підвищення тарифів на вантажоперевезення. У найближчій перспективі про підвищення не йдеться. Але загалом цю функцію міністр послідовно намагається винести за рамки компетенції Міністерства - щоби подібним займався незалежний регулятор. Тобто, міністерство встановлює правила та запроваджує загальну систему роботи галузі, а незалежний регулятор займається питанням тарифів і умов роботи перевізників", - написав політичний експерт.

Він підкреслив, що розмежування ринку і державного управління - це загальноприйнята світова практика, а Криклій став першим з українських міністрів інфраструктури, хто "почав рухатися в цьому напрямку".

"Відповідний законопроєкт уже в роботі. Комісія з регулювання тарифів на транспорт вже могла би працювати - але зміна уряду Гончарука на уряд Шмигаля та карантин призупинили цей процес. Задача законопроєкту: прибрати політичний тиск на процес встановлення тарифів і ліквідувати приховане субсидування через управлінські механізми окремих гравців ринку. От, власне, загроза прихованим привілеям і спричинила хвилю обурень від бенефіціарів цих привілеїв - прямих і опосередкованих", - підкреслив експерт.

За його словами, саме так з’явилися чутки про підвищення тарифів на вантажоперевезення, які підхопили й ЗМІ.

"Цікаво буде розбирати взаємозв’язки тих, хто обурюється, з тими, кому загрожує втрата привілеїв. Бо в інших причин обурюватись немає", -резюмував Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує затвердити новий договір з надання послуг з організації перевезень вантажів вже в липні. У Міністерстві інфраструктури запевняють, що готовий документ, зокрема, буде обговорюватися з бізнес-спільнотою.