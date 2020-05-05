Волонтерський штаб Андрія Ставніцера в Одеській області заявив про виконання завдання щодо уникнення 1-го спалаху епідемії

Виконавши свої зобов'язання перед Президентом та мешканцями регіону, забезпечивши медиків Одеської області усім необхідним, Антикризовий штаб передає ініціативу державі.

Про це йдеться в заяві глави Штабу, співвласника портової компанії "ТІС" Андрія Ставніцера та керівника благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерини Ножевнікової.

В заяві підводяться підсумки надзвичайного періоду. 16 березня Володимир Зеленський зібрав у своєму Офісі представників великого бізнесу, описав можливу катастрофу та попросив сприяння. Одеса відповіла масовим й чітко організованим волонтерством. За наступні 50 днів Ставніцеру вдалося об'єднати сотні підприємців, тисячі небайдужих мешканців і залучити понад 135 млн гривень.

Ці кошти пішли на закупівлю засобів захисту, обладнання та витратних матеріалів, забезпечення продуктами літніх одеситів, транспорт та харчування для лікарів, переорієнтацію локальних виробництв на потреби лікарень. Крім грошей, бізнес надав власну медичну продукцію та побутові засоби, готову їжу і продукти, площини та ефірний час для соціальної реклами.

До початку травня кількість одержувачів суттєвої допомоги від Штабу досягла 48. Це опорні та районні лікарні, станції швидкої допомоги, клініки сімейної медицини, морги, соціальних служб. Забезпечені термінові потреби всіх медичних установ Одеської області, що допомогло запобігти найгіршому сценарію розвитку епідемії COVID-19.

Зараз, написав Ставніцер у своєму звіті, час вже не йде на години, усі медичні заклади області забезпечені необхідним на перший період, прийшов час грамотних карантинних заходів і адміністрування медичних установ. "Це - не наша робота. Наша місія - порятунок життів, і ми з нею впоралися", - резюмував керівник Штабу.

За словами Андрія Ставніцера, днями він обговорював результати зробленого з Президентом, та він подякував Штабу за виконану роботу. Тепер Ставніцер має намір знову сконцентруватися на бізнесі та спростував чутки про свою участь у будь-яких виборах: "Ніхто з нас в політику не збирається. Я не хочу бути мером чи губернатором Одеси. Я не хочу бути міністром або депутатом. І Ножевнікова теж не хоче".

"Корпорація монстрів" продовжить забезпечувати літніх одеситів продуктовими наборами. Також Штаб буде продовжувати доставляти в лікарні обіди для лікарів від рестораторів-меценатів.

Докладний звіт про внесок меценатів і допомогу, надану Одеській області, опублікований на веб-сайті Штабу.