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  • В.о. керівника Національного інституту раку заявив про нові погрози та медійні атаки з боку осіб, причетних до злочинних схем у медзакладі
05 травня 2020, вівторок, 12:59 371
Медицина 2020-05-05T14:45:02+03:00
Українські Новини
В.о. керівника Національного інституту раку заявив про нові погрози та медійні атаки з боку осіб, причетних до

В.о. керівника Національного інституту раку заявив про нові погрози та медійні атаки з боку осіб, причетних до злочинних схем у медзакладі

Павло Твердохліб
Медицина, Рак, Онкологія, Національний інститут раку, Яцина
Олександр Яцина. Фото: НІР
Олександр Яцина. Фото: НІР

Олександр Яцина запевняє, що його команда вже задіяла всі ресурси для боротьби зі злочинними схемами в Національному інституті раку. Через це на нову команду розпочалися медійні атаки.

Минулого тижня до прокуратури було подано документи про відкриття трьох кримінальних проваджень за результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку. Зокрема про підробку тендерної документації на понад 20 мільйонів гривень. Також було виявлено велику нестачу витратних медичних матеріалів на складі інституту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новий в.о. керівника НІР Олександр Яцина.

За його словами, команда НІР разом з МОЗ зараз використовує всі необхідні ресурси, аби ліквідувати будь-які спроби розкрадання державних коштів та злочинні схеми старої корупційної системи. Однак, каже Олександр, перші результати аудиту змусили нервуватися його опонентів.

"Проти мене та моєї команди розпочалися нові медійні атаки, поширюються маніпулятивні факти, продовжують надходити погрози. Ми це передбачали та готові давати відсіч будь-яким провокаціям. Наголошую: ми діємо винятково в інтересах держави, інституту та пацієнтів. Часи, коли уповноважені особи наживалися на онкохворих, - в минулому", - запевняє новоспечений в.о. керівника НІР.

Олександр також розповів, що зі ЗМІ дізнався про свою начебто причетність до заволодіння коштами на придбання ліків, які в результаті не були куплені. Однак він запевняє, що в  його посадові обов’язки закупівля медикаментів ніколи не входила. Також Яцина повідомив, що ним було подано заяву до поліції.

"В ній я зазначав про вимагання від мене як керівника Національного інституту раку вчинення певних дій, у тому числі залякуванням можливістю завідомо неправдивого  повідомлення про злочин громадянином Євгеном Ячменевим", - згадує Олександр.

Наразі за вказаним фактом проводиться досудова перевірка, під час якої він обіцяє надати докази своєї невинуватості. 

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