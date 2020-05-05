підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів
05 травня 2020, вівторок, 09:29 366 Документ
Економіка 2020-05-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вк

Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів

Ірина Дорофейчук
Банки, Фонд, Бахматюк, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Економіка, Фінанси
Фонд гарантування вкладів (ФГВФО). Фото: oligarh.media
Фонд гарантування вкладів (ФГВФО). Фото: oligarh.media

Фонд гарантування вкладів дав відповідь на пропозицію екс-власника "ВіЕйБі банку" та банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка щодо повернення боргів цих банків із застосуванням механізму реструктуризації. Фонд вважає, що така пропозиція є найоптимальнішою для держави і збільшить обсяги наповнення бюджету.

Про це йдеться у листі-відповіді на пропозицію, надіслану Олегом Бахматюком. Йдеться про пропозицію повернення боргу, що виник в результаті банківської кризи 2014-2015 років і виведення більшості українських банків з ринку. 8 млрд грн Бахматюк пропонує повернути за 5 років. Фонд гарантування в свою чергу вважає, що така пропозиція є найоптимальнішою та такою, що відповідає найкращим світовим практикам. Таке добровільне врегулювання є вигіднішим для держави за судове врегулювання вимог, витрати на які складають не менше 25% від можливого отриманого результату, а самі судові процеси можуть тягнутись десятиліттями.

В листі Фонд зазначає, що "підтримує такі  ініціативи щодо добровільного погашення боргу колишніми власниками та пов'язаними особами збанкрутілих банків. Але, на сьогодні відсутній законодавчий механізм прийняття такої пропозиції".

Також Фонд заявляє, що створення відповідного правового механізму шляхом прийняття спеціального закону збільшить обсяги повернутих коштів кредиторам збанкрутілих банків та, як результат, поповнення державного бюджету України.

"Фонд готовий взяти провідну участь і надати всю можливу експертну підтримку суб'єктам законодавчої ініціативи для розробки відповідних правових механізмів та приведення законодавства України у відповідність до найкращих світових практик у найкоротший строк", - пише у листі-відповіді директорка-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут. 

Нагадаємо, що 15 квітня цього року власник Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному Банку України та Офісу Генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн відповідно до загальноприйнятих світових практик, які підтримують міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк.

Більше новин про: Банки Фонд Бахматюк Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Економіка Фінанси

Облігації внутрішньої державної позики в Україні п...
Сенцов хоче створити правозахисну організацію і зб...
У перший місяць карантину прибуток банків різко ск...
Міністр охорони здоров'я розповів, коли планують п...
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення
НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок
Новини
За добу у світі від кронавирусу померли 4,1 тис. осіб. Дані на 5 травня 09:33
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
Карантин можуть продовжити до осені, — представник Кабміну в Раді 09:01
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення 08:55
"Томос або безвиз людям хліба дав?" Український футболіст про наслідки Євромайдану 08:39
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok