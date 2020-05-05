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05 травня 2020, вівторок, 08:39 21
Суспільство 2020-05-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
"Томос або безвиз людям хліба дав?" Український футболіст про наслідки Євромайдану

"Томос або безвиз людям хліба дав?" Український футболіст про наслідки Євромайдану

Тетяна Зотова
Спорт, Футбол, Томос, Євромайдан, Політика, Селезньов
Євген Селезньов. Фото: ФФУ/УАФ
Євген Селезньов. Фото: ФФУ/УАФ

Колишній форвард "Дніпра" та "Шахтаря", який залучався до збірної України, а нині є нападником турецького клубу "Бурсаспор" Євген Селезньов розповів про своє ставлення до української політики, інформує портал strana.ua.

На його думку, те, що прийнято вважати досягненнями після Евромайдану, нічого не дало людям і економіці. Про це він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.

34-річний уродженець Макіївки зізнався, що хоча з 2017 року грає за кордоном, до цих пір стежить за українською політикою, дивиться різні передачі та аналізує їх.

Він дивується з приводу того, що в Україні ділять людей за мовою.

"Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України", - сказав футболіст.

На його думку, в країні після Майдану в кращу сторону нічого не змінилося. На заперечення журналіста - мовляв, стало краще завдяки безвизу, Томосу і відходу від Росії - Селезньов запротестував.

"Томос або безвіз людям хліба дав? Економіка, ВВП стало більше?" - поцікавився він.

Спортсмен резюмував, що найважливіше для країни - щоб "вчасно старим платили пенсії, зарплати, щоб була стабільна економіка, правосуддя".

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