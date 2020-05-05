"Томос або безвиз людям хліба дав?" Український футболіст про наслідки Євромайдану

Колишній форвард "Дніпра" та "Шахтаря", який залучався до збірної України, а нині є нападником турецького клубу "Бурсаспор" Євген Селезньов розповів про своє ставлення до української політики, інформує портал strana.ua.

На його думку, те, що прийнято вважати досягненнями після Евромайдану, нічого не дало людям і економіці. Про це він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com.

34-річний уродженець Макіївки зізнався, що хоча з 2017 року грає за кордоном, до цих пір стежить за українською політикою, дивиться різні передачі та аналізує їх.

Він дивується з приводу того, що в Україні ділять людей за мовою.

"Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України", - сказав футболіст.

На його думку, в країні після Майдану в кращу сторону нічого не змінилося. На заперечення журналіста - мовляв, стало краще завдяки безвизу, Томосу і відходу від Росії - Селезньов запротестував.

"Томос або безвіз людям хліба дав? Економіка, ВВП стало більше?" - поцікавився він.

Спортсмен резюмував, що найважливіше для країни - щоб "вчасно старим платили пенсії, зарплати, щоб була стабільна економіка, правосуддя".